В крупном тюменском ТЦ эсктренно эвакуировали посетителей

В Тюмени появилась информация о минировании ТЦ «Ямской»

В паблике «ЧС Тюмень» в 16.55 появилась информация от подписчика, что посетителей эвакуировали из торгового центра «Ямской». К своему сообщению он прикрепил видео, на котором можно увидеть, как возле здания скопилось много людей.

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