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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В крупном тюменском ТЦ эсктренно эвакуировали посетителей

25 марта 2023, 14:44
Фото: 1MI

В Тюмени появилась информация о минировании ТЦ «Ямской»

В паблике «ЧС Тюмень» в 16.55 появилась информация от подписчика, что посетителей эвакуировали из торгового центра «Ямской». К своему сообщению он прикрепил видео, на котором можно увидеть, как возле здания скопилось много людей.
«Народ стоит на улице, не впускают, ТЦ "Ямской". Кто знает, что случилось?» — поинтересовался очевидец.

В комментариях ему ответили, что на место прибыли сотрудники ДПС.

«Мы семьей были в „Кари“ в тот момент, когда сработала сигнализация. Все сразу быстренько последовали на улицу. Пока стояли возле здания, увидели подъехавший автомобиль кинологической службы. Женщина в форме с собакой черного цвета прошла внутрь ТЦ. Когда мы уезжали с парковки, нам навстречу попался экипаж скорой помощи», — рассказал один из посетителей.

В администрации торгового центра редакции «Нашего города» сообщили, что сегодня им поступила информация о минировании. К счастью, она оказалась ложной.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области рассылают сообщения о минировании учебных заведений. Директор лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что это целенаправленная деятельность, которая во многом ведётся со стороны Украины.

 

 

«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований
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#Елена Чебоксарова#Эвакуация#Минирование#ТРЦ#Жалобы#Тюменцы#Общество#Происшествия#Новости тюмени
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