В крупном тюменском ТЦ эсктренно эвакуировали посетителей

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
«Народ стоит на улице, не впускают, ТЦ "Ямской". Кто знает, что случилось?» — поинтересовался очевидец.
В комментариях ему ответили, что на место прибыли сотрудники ДПС.
«Мы семьей были в „Кари“ в тот момент, когда сработала сигнализация. Все сразу быстренько последовали на улицу. Пока стояли возле здания, увидели подъехавший автомобиль кинологической службы. Женщина в форме с собакой черного цвета прошла внутрь ТЦ. Когда мы уезжали с парковки, нам навстречу попался экипаж скорой помощи», — рассказал один из посетителей.
В администрации торгового центра редакции «Нашего города» сообщили, что сегодня им поступила информация о минировании. К счастью, она оказалась ложной.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области рассылают сообщения о минировании учебных заведений. Директор лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что это целенаправленная деятельность, которая во многом ведётся со стороны Украины.