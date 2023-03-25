Тюменцы выбрасывают мусор на голову прохожим

Жители двух районов Тюмени избавляются от отходов из окон своих домов

По улице Шаимскмй проезд, 14, и Депутатская, 125, кто-то из местных жителей регулярно избавляется от отходов, выбрасывая их из окон многоквартирных домов. Об этом сообщила читательница telegram-канала «Тюмень N 1».

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