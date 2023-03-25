Тюменцы выбрасывают мусор на голову прохожим

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Местные жители говорят, что неизвестные регулярно избавляются от своего «богатства» без угрызений совести.
В комментариях тюменцы рассказали, что по улице Малышева происходит то же самое. Горожане посоветовали срочно обратиться в администрацию.
Ранее «Наш город» писал, что недавно в Тюмени загорелся строительный мусор, в результатате инцидента небольшие повреждения получил припаркованный неподалеку автомобиль.