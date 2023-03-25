nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Тюменцы выбрасывают мусор на голову прохожим

25 марта 2023, 17:04
Фото: 1MI

Жители двух районов Тюмени избавляются от отходов из окон своих домов

По улице Шаимскмй проезд, 14, и Депутатская, 125, кто-то из местных жителей регулярно избавляется от отходов, выбрасывая их из окон многоквартирных домов. Об этом сообщила читательница telegram-канала «Тюмень N 1».

Местные жители говорят, что неизвестные регулярно избавляются от своего «богатства» без угрызений совести.

В комментариях тюменцы рассказали, что по улице Малышева происходит то же самое. Горожане посоветовали срочно обратиться в администрацию.

Ранее «Наш город» писал, что недавно в Тюмени загорелся строительный мусор, в результатате инцидента небольшие повреждения получил припаркованный неподалеку автомобиль.

В Тюмени у многоэтажного дома загорелся мусор, дым заполонил почти всю площадку. Фото
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Мусор#Отходы#Жалобы#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Многоквартирный дом
Подпишитесь
«Фонда нет, но вы держитесь»: почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах
22 марта 09:51
Ставки на стоп. Какие проценты ждут тюменцев по вкладам и ипотеке?
Вчера, 06:41
Ишимская уборщица украла из дома клиента миллион рублей наличными
Вчера, 04:40
Любовный треугольник, образовавшийся в тюменском клубе, закончился тяжкими телесными
Вчера, 05:56
Тюменские депутаты оценили итоги работы ведомств за 2022 год
Вчера, 04:08
Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы
Вчера, 05:30