Тюменцы предупреждают прохожих об опасности рядом с Прокуратурой

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 20:01
Updated Сегодня, 20:01
«Мельникайте, 66/1, магазин „Эльдорадо“. Вы либо снимите этот лист, либо закрепите. Крыльцо убитое совсем», — написал горожанин.
В комментариях ответили, что этот опасный «лист», видимо, не уберут, до тех пор, пока кого-нибудь им не накроет.
«Там если дальше пройдетесь, вы увидите разбитые клумбы с мусором, и все это великолепие рядом с Прокуратурой…» — поделилась одна из тюменок в комментариях под постом.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени капитально отремонтируют крыши домов: в порядок приведут 90 зданий.