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Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 20:01

Updated Сегодня, 20:01

Тюменцы предупреждают прохожих об опасности рядом с Прокуратурой

25 марта 2023, 18:02
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени по улице Мельникайте может отвалиться конструктивный элемент здания

Местные жители просят закрепить или убрать «лист» в здании, где находится магазин «Эльдорадо», иначе данный элемент конструкции вот-вот упадёт на кого-нибудь из прохожих. Такое сообщение появилось в паблике «ЧС Тюмень».
Сюжет
Тюмень
«Мельникайте, 66/1, магазин „Эльдорадо“. Вы либо снимите этот лист, либо закрепите. Крыльцо убитое совсем», — написал горожанин.

В комментариях ответили, что этот опасный «лист», видимо, не уберут, до тех пор, пока кого-нибудь им не накроет.

«Там если дальше пройдетесь, вы увидите разбитые клумбы с мусором, и все это великолепие рядом с Прокуратурой…» — поделилась одна из тюменок в комментариях под постом.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени капитально отремонтируют крыши домов: в порядок приведут 90 зданий.

В Тюмени начались работы по капремонту крыш
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#Елена Чебоксарова#Здание#Жалобы#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень
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