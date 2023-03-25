Тюменскую поликлинику проверят из-за диспансеризации «мертвых душ»

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Как пояснили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, портал Госуслуг является сервисом, который обеспечивается работой многих электронных баз данных. И действительно бывают случаи, когда при передаче сведений из региональных баз происходит некорректная интеграция.
«Такие случаи индивидуально разбираются медицинскими организациями. В базы данных вносятся изменения, соответствующие действительности. Также подобные ситуации могут возникать вследствие машинальной ошибки сотрудника медицинской организации. Подобное недопустимо, поэтому проводится разбор ситуации, вносятся корректировки в документацию пациента, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности», — сообщили в депздраве.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени опубликовала в социальных сетях пост о том, что ей пришло письмо на Госулуги, в котором было сказано, что она успешно прошла обследование в рамках диспансеризации. При этом в медицинском учреждении тюменка не была. По словам женщины, в день так называемой диспансеризации она находилась на работе.