Тюменскую поликлинику проверят из-за диспансеризации «мертвых душ»

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени опубликовала в социальных сетях пост о том, что ей пришло письмо на Госулуги, в котором было сказано, что она успешно прошла обследование в рамках диспансеризации. При этом в медицинском учреждении тюменка не была. По словам женщины, в день так называемой диспансеризации она находилась на работе.