nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Тюменскую поликлинику проверят из-за диспансеризации «мертвых душ»

25 марта 2023, 09:59
Фото: 1MI

В тюменской поликлинике проведут проверку по факту несуществующей диспансеризации

Тюменский департамент здравоохранения проведет проверку по факту якобы проведенной диспансеризации в поликлинике № 5. Инцидент произошел на этой неделе.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, портал Госуслуг является сервисом, который обеспечивается работой многих электронных баз данных. И действительно бывают случаи, когда при передаче сведений из региональных баз происходит некорректная интеграция.

«Такие случаи индивидуально разбираются медицинскими организациями. В базы данных вносятся изменения, соответствующие действительности. Также подобные ситуации могут возникать вследствие машинальной ошибки сотрудника медицинской организации. Подобное недопустимо, поэтому проводится разбор ситуации, вносятся корректировки в документацию пациента, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности», — сообщили в депздраве.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени опубликовала в социальных сетях пост о том, что ей пришло письмо на Госулуги, в котором было сказано, что она успешно прошла обследование в рамках диспансеризации. При этом в медицинском учреждении тюменка не была. По словам женщины, в день так называемой диспансеризации она находилась на работе.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Поликлиники#Диспансеризация#Департамент здравоохранения#Тюмень#Тюменская область#Жалобы
Подпишитесь
«Фонда нет, но вы держитесь»: почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах
22 марта 09:51
Ставки на стоп. Какие проценты ждут тюменцев по вкладам и ипотеке?
Вчера, 06:41
Ишимская уборщица украла из дома клиента миллион рублей наличными
Вчера, 04:40
Любовный треугольник, образовавшийся в тюменском клубе, закончился тяжкими телесными
Вчера, 05:56
Тюменские депутаты оценили итоги работы ведомств за 2022 год
Вчера, 04:08
Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы
Вчера, 05:30