Тюменские полицейские со стрельбой задержали телефонных аферистов

Женщина обратилась к сотрудникам полиции, которые впоследствии прибыли на место сделки. Курьеров оказалось трое. Один из них, 19-летний молодой человек, напал на сотрудника полиции — ударил его в лицо, после чего попытался сбежать. Полицейский сделал три выстрела из личного травматического оружия — один предупредительный, два — в преступника. В итоге аферист оказался ранен.