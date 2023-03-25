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Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Тюменские полицейские со стрельбой задержали телефонных аферистов

25 марта 2023, 03:24
Фото: 1MI

В Тюмени полицейские со стрельбой задержали телефонных мошенников

В Тюмени сотрудники полиции со стрельбой задержали телефонных аферистов. Мошенники действовали по проверенной схеме, однако не ожидали, что их жертва обратится в полицию.
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Преступники позвонили местной жительницы и сообщили о том, что по вине ее родственника произошло дорожно-транспортное происшествие. Для того, чтобы снять с него вину требуется около 1 миллиона рублей — деньги следует передать курьеру, пишет тг-канал Baza.

Женщина обратилась к сотрудникам полиции, которые впоследствии прибыли на место сделки. Курьеров оказалось трое. Один из них, 19-летний молодой человек, напал на сотрудника полиции — ударил его в лицо, после чего попытался сбежать. Полицейский сделал три выстрела из личного травматического оружия — один предупредительный, два — в преступника. В итоге аферист оказался ранен.

Второй мошенник не сопротивлялся при задержании, третьему все-таки удалось сбежать.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделею жертвами мошенников стали 66 жителей региона. У доверчивых горожан было похищено около семнадцати миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Полицейские#Сотрудники полиции#УМВД России по Тюменской области#Аферисты#Происшествия#Тюмень#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Мошенники#Мошенничество#Тюменская область
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