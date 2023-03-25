nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Тюменец с 4 стадией рака живет полноценной жизнью на протяжении 10 лет

25 марта 2023, 10:45
Фото: 1MI

В Тюмени мужчина с четвёртой стадией рака лёгких полноценно живет уже десять лет

Житель Тюмени, у которого врачи выявили десять лет назад четвертую степень рака легких со вторичными изменениями в головном мозге, живет полноценной жизнью благодаря грамотно проведенному лечению.
Сюжет
Тюмень

Мужчина прошел одну из самых эффективных схем химиотерапевтического лечения — таргетную терапию. Ее он получает на протяжении нескольких лет.

«Благодаря таргетной терапии, можно сказать, что мы преодолели рубеж выживаемости пациентов. Простой прием таблеток, не требующий госпитализации в стационар, позволяет пациентам преодолевать пятилетний порог, сохраняя при этом привычный ритм жизни», — пояснила врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии №2 Лилия Бахова.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителя Тюмени во время обследования выявили новообразование в легком. 42-летний мужчина обратился в больницу в связи с простудным заболеванием.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Рак#Лечение#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Фонда нет, но вы держитесь»: почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах
22 марта 09:51
Ставки на стоп. Какие проценты ждут тюменцев по вкладам и ипотеке?
Вчера, 06:41
Ишимская уборщица украла из дома клиента миллион рублей наличными
Вчера, 04:40
Любовный треугольник, образовавшийся в тюменском клубе, закончился тяжкими телесными
Вчера, 05:56
Тюменские депутаты оценили итоги работы ведомств за 2022 год
Вчера, 04:08
Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы
Вчера, 05:30