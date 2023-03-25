Тюменец с 4 стадией рака живет полноценной жизнью на протяжении 10 лет

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Мужчина прошел одну из самых эффективных схем химиотерапевтического лечения — таргетную терапию. Ее он получает на протяжении нескольких лет.
«Благодаря таргетной терапии, можно сказать, что мы преодолели рубеж выживаемости пациентов. Простой прием таблеток, не требующий госпитализации в стационар, позволяет пациентам преодолевать пятилетний порог, сохраняя при этом привычный ритм жизни», — пояснила врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии №2 Лилия Бахова.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителя Тюмени во время обследования выявили новообразование в легком. 42-летний мужчина обратился в больницу в связи с простудным заболеванием.