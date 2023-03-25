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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

На Ямале для детей военнослужащих СВО вводят бесплатный проезд в транспорте

25 марта 2023, 11:44
Фото: nashgorod.ru

В ЯНАО для детей военнослужащих СВО вводят бесплатный проезд в транспорте

В ЯНАО дети участников специальной военной операции смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Соответствующая мера поддержка внесена в окружное постановление. Об этом на заседании Совета глав муниципальных образований сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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Дети
Фото: nashgorod.ru

По его словам, в начале марта жены и матери попросили ввести бесплатный проезд для несовершеннолетних. Глава региона, в свою очередь, поручил главам ямальских муниципалитетов оперативно организовать работу по этому направлению.

«Некоторые главы уже это сделали, некоторые — нет. Давайте на Ямале это сделаем единым решением, во всех муниципальных образованиях», — обратился к руководителям Дмитрий Артюхов.

Губернатор озвучил еще одно поручение — выстроить работу по поддержке семей военнослужащих сообща с представителями регионального Комитета семей воинов Отечества.

«В округе во всех муниципалитетах открылись подразделения Комитета семей воинов Отечества. Это сейчас самые близкие люди ко всем семьям военнослужащих. Несмотря на то, что мы стараемся решать различные проблемы, всегда есть новые вопросы и потребности, нужно именно через эту систему быть в постоянном контакте. Поэтому попрошу каждого из вас работать сообща», — акцентировал внимание глава ЯНАО.

Помимо этого, по инициативе Дмитрия Артюхова в период летнего благоустройства во всех населенных пунктах планируется создать памятные места в честь ямальских военнослужащих СВО.

«Прошу, чтобы по итогам летнего сезона, имена воинов были увековечены, чтобы мы их знали и чтили», — резюмировал глава региона.
#Валентина Бурнашева#Дети#Общество#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Общественный транспорт#Льготы#ЯНАО
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