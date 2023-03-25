Мэр Тобольска отреагировал на жалобы горожан из-за заброшенного училища

Афанасьев пояснил, что пока учебное заведение находится в федеральной собственности. Как только оно окажется в муниципальной (а с этой инициативой выступил Тобольск), местные власти тут же займутся его приспособлением под нужды молодёжи. А вот что именно там будет размещено, мэр хочет обсудить вместе с горожанами.