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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Мэр Тобольска отреагировал на жалобы горожан из-за заброшенного училища

25 марта 2023, 16:03
Фото: telegram-канал Максима Афанастева

В Тюменской области заброшенное профтехучилище восстановят

В ответ на недавние жалобы от жителей Тобольска, связанные с состоянием бывшего профтехучилища N 11, расположенного в шестом микрорайоне, глава города Максим Афанасьев рассказал, что про здание никто не забыл. Об этом он написал в своём telegram-канале.

Афанасьев пояснил, что пока учебное заведение находится в федеральной собственности. Как только оно окажется в муниципальной (а с этой инициативой выступил Тобольск), местные власти тут же займутся его приспособлением под нужды молодёжи. А вот что именно там будет размещено, мэр хочет обсудить вместе с горожанами.

Также, по его словам, отдельного внимания заслуживает мозаика: прилегающую к учебному заведению территорию нужно использовать с максимальной пользой.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти отреагировали на жалобы студентов, проживающих в одном из общежитий опорного вуза страны.

В университете со страшным общежитием отреагировали на недовольства студентов
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#Елена Чебоксарова#Училище#Тобольск#Максим Афанасьев#Тюменская область#Общество#Образование#Студенты#Жалобы#Новости тюмени#Тюменцы
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