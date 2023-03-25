Из Тюмени в Турцию будут ежедневно летать самолеты

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Из областной столицы можно будет улететь в Анталью (Турция), Бодрум (Турция), Стамбул, Коломбо (Шри-Ланка), Утапао (Тайланд), Дубай/Аль-Мактум (ОАЭ). В Турцию полеты будут выполняться ежедневно.
Широкая сетка разлета из Тюмени ожидается в страны ближнего зарубежья, прежде всего в города Средней Азии. Рейсы будут выполняться в Алматы (Казахстан), Астану (Казахстан), Ташкент (Узбекистан), Худжанд (Таджикистан), Баку (Азербайджан), Бишкек, Ош (Киргизия), Ереван (Армения).
Также из областной столицы будут летать самолеты по 38 российским направлениям. На самых популярных из них, Тюмень — Москва, Тюмень — Санкт-Петербург, Тюмень — Сочи полеты будут выполнять от 4 до 8 раз в сутки, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе Рощино.
Ранее «Наш Город» писал, что стоимость майских путевок в Турцию из Тюмени выросла до 180 тысяч рублей. В эту стоимость входят перелет, трасфер, проживание в отеле 5* и питание по системе «all inclusive».