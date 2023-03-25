Из Тюмени в Турцию будут ежедневно летать самолеты

Также из областной столицы будут летать самолеты по 38 российским направлениям. На самых популярных из них, Тюмень — Москва, Тюмень — Санкт-Петербург, Тюмень — Сочи полеты будут выполнять от 4 до 8 раз в сутки, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе Рощино.