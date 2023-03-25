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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

«Ехал со скоростью 200 км/ч»: в сети появилось видео ДТП на Волгоградской

25 марта 2023, 06:52
Фото: ГИБДД

В сети появилось видео ДТП на Волгоградской, в котором пострадали 9 автомобилей

Тюменские владельцы пострадавших в ночном автопобоище машин боятся, что виновник дорожно-транспортного происшествия избежит наказания. Также тюменцев беспокоят денежные выплаты для восстановления поврежденных автомобилей.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

Видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент аварии, горожане опубликовали в группе ЧС Тюмень. По словам очевидцев, водитель на BMW X5 ехал со скоростью 200 километров в час.

В комментариях под опубликованным видео подписчики отметили, что, скорее всего, пострадавшие не получат возмещение ущерба.

«С владельца Hyundai Solaris проще деньги получить, чем с водителя на BMW, у которого, вероятнее всего, уже куча судебных исков по всяким ликвидированым ООО и т. д. Я в страховой работаю — знаю, о чём пишу. 9 автомобилей — это колоссальный ущерб по нашим временам. Поэтому виновник ДТП будет всячески избегать выплат», — поделился мнением Андрей П.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на улице Волгоградской, 15, нетрезвый 30-летний водитель врезался в 9 припаркованных автомобилей и дорожный знак. Автовладельца задержали местные жители и вызвали наряд ДПС.

#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Авария#Тюменская область#Видео
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