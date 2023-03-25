«Ехал со скоростью 200 км/ч»: в сети появилось видео ДТП на Волгоградской

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент аварии, горожане опубликовали в группе ЧС Тюмень. По словам очевидцев, водитель на BMW X5 ехал со скоростью 200 километров в час.
В комментариях под опубликованным видео подписчики отметили, что, скорее всего, пострадавшие не получат возмещение ущерба.
«С владельца Hyundai Solaris проще деньги получить, чем с водителя на BMW, у которого, вероятнее всего, уже куча судебных исков по всяким ликвидированым ООО и т. д. Я в страховой работаю — знаю, о чём пишу. 9 автомобилей — это колоссальный ущерб по нашим временам. Поэтому виновник ДТП будет всячески избегать выплат», — поделился мнением Андрей П.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на улице Волгоградской, 15, нетрезвый 30-летний водитель врезался в 9 припаркованных автомобилей и дорожный знак. Автовладельца задержали местные жители и вызвали наряд ДПС.