Жителям Тюмени выгоднее выбирать квартиры на вторичном рынке

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
«Разница в цене с новостройкам составляет порядка 11,6% за квадратный метр. В Тюмени средняя цена за квадратный метр в новостройках — 116 220 рублей, на вторичном рынке — 104 117 рублей», - сообщает издание.
Считается, что вторичка – это готовое жильё, оно не требует больших вложений.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице резко увеличилось число выставленных на продажу новостроек. Сейчас их количество приближается к 13 тысячам.