Жителям Тюмени выгоднее выбирать квартиры на вторичном рынке

Жителям Тюмени рассказали, какие квартиры выгоднее выбирать

Эксперты одного из федеральных порталов недвижимости отметили, что на вторичном рынке Тюмени жилье купить дешевле. По данным «ИА SM.News Тюмень», по многим параметрам оно выгоднее новостроек.