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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Жителям Тюмени выгоднее выбирать квартиры на вторичном рынке

24 марта 2023, 14:16
Фото: 1MI

Жителям Тюмени рассказали, какие квартиры выгоднее выбирать

Эксперты одного из федеральных порталов недвижимости отметили, что на вторичном рынке Тюмени жилье купить дешевле. По данным «ИА SM.News Тюмень», по многим параметрам оно выгоднее новостроек.
«Разница в цене с новостройкам составляет порядка 11,6% за квадратный метр. В Тюмени средняя цена за квадратный метр в новостройках — 116 220 рублей, на вторичном рынке — 104 117 рублей», - сообщает издание.

Считается, что вторичка – это готовое жильё, оно не требует больших вложений.

Ранее «Наш город» сообщал, что  в областной столице резко увеличилось число выставленных на продажу новостроек. Сейчас их количество приближается к 13 тысячам.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Дороги#Деньги#Покупка-продажа
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