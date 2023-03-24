Все больше жителей Тюмени объединяются в ТОСы

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В Тюмени действуют 58 ТОСов, четыре из которых являются юридическими лицами. В 2022 году появились два новых органа ТОС: Совет ТОС «Соседи» (Ленинский округ) и Совет ТОС «Городище» (Калининский округ).
Наиболее активно ТОС действуют в вопросах организации благоустройства, создают условия для досуга и отдыха, развития массового спорта, способствуют проведению официальных мероприятий и оказывают поддержку в охране общественного порядка. Эта работа осуществляется в тесном взаимодействии с Тюменской городской Думой и администрацией Тюмени.
Председатель постоянной комиссии Степан Киричук обратился к представителям администрации города, спросив, как обстоят дела с предоставлением Совету ТОС «Плеханово» нового помещения (прежнее передано под другую деятельность). Заместитель главы города Артем Дяченко ответил, что есть варианты нового места, но пока эта тема прорабатывается.
Второй вопрос касался частной жилой застройки вблизи границ этого же ТОСа.
«Есть участки, которые выделены многодетным семьям для застройки. Некоторые дома уже заселились. Часть горожан хотят присоединиться к ТОС „Плеханово“. Просьба организовать с встречу представителей администрации с жителями и разъяснить все вопросы», — сказал Степан Михайлович.
Заместитель главы города заверил, что две недели назад с членами ТОС «Плеханово» уже проводили встречу, в том числе по расширению границ, и работа будет вестись дальше.
Депутат Николай Моисеев уточнил, сколько органов ТОС имеют постоянные помещения для собраний и попросил подыскать такое для членов ТОС «Мелиоратор». В настоящее время они проводят встречи в ДК «Орфей» по договоренности.
Заместитель главы города пояснил, что только часть органов ТОС имеет закрепленные за собой помещения. Вторая категория не имеет, и администрация по возможности старается обеспечить их местами. При этом ТОСы могут проводить собрания в зданиях социальных объектов.
Учитывая Год педагога и наставника в 2023 году, депутат Альбина Селезнева призвала более активно вовлекать молодежь в органы ТОС. К примеру, у них будет больше возможностей подать заявки на инициативное бюджетирование.
Подводя итоги заседания, председатель постоянной комиссии Степан Киричук высоко оценил работу ТОСов и отметил активность неравнодушных жителей в вопросах по созданию новых объединений.