nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Водитель заставил тюменку с ребёнком идти по луже и показывал неприличные жесты

24 марта 2023, 09:23
Фото: 1MI

Жительница Тюмени пожаловалась, что автомобилист не уступил ей место на тротуаре

В паблике «ЧП Тюмень» местная жительница пожаловалась, что водитель не уступил ей место на тротуаре по улице Домостроителей, 12б, и женщина была вынуждена идти с ребёнком по огромной луже.
Сюжет
Жалоба

По словам горожанки, автомобилист ожидал, когда его жена и ребёнок выйдут из магазина, и до этого не собирался двигаться с места.

«А я со своим должна была идти по этой огромной луже??? Причем по обочине тоже не пройти, потому что там дико скользко, бедная бабуля, которая шла по этому льду, чуть не упала», — возмутилась местная жительница.

Также тюменка добавила, что водитель показывал неприличные жесты.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области водители автобусов, предназначенных для перевозки детей, нарушают правила.

21 раз водители автобусов перевозили детей, нарушая правила
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Общество#Жалоба#Водители#Тюменцы
Подпишитесь
«Фонда нет, но вы держитесь»: почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах
22 марта 09:51
Ставки на стоп. Какие проценты ждут тюменцев по вкладам и ипотеке?
Сегодня, 06:41
Ишимская уборщица украла из дома клиента миллион рублей наличными
Сегодня, 04:40
Любовный треугольник, образовавшийся в тюменском клубе, закончился тяжкими телесными
Сегодня, 05:56
Тюменские депутаты оценили итоги работы ведомств за 2022 год
Сегодня, 04:08
Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы
Сегодня, 05:30