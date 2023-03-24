Водитель заставил тюменку с ребёнком идти по луже и показывал неприличные жесты

Жительница Тюмени пожаловалась, что автомобилист не уступил ей место на тротуаре

В паблике «ЧП Тюмень» местная жительница пожаловалась, что водитель не уступил ей место на тротуаре по улице Домостроителей, 12б, и женщина была вынуждена идти с ребёнком по огромной луже.

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