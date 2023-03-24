Водитель заставил тюменку с ребёнком идти по луже и показывал неприличные жесты

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
По словам горожанки, автомобилист ожидал, когда его жена и ребёнок выйдут из магазина, и до этого не собирался двигаться с места.
«А я со своим должна была идти по этой огромной луже??? Причем по обочине тоже не пройти, потому что там дико скользко, бедная бабуля, которая шла по этому льду, чуть не упала», — возмутилась местная жительница.
Также тюменка добавила, что водитель показывал неприличные жесты.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области водители автобусов, предназначенных для перевозки детей, нарушают правила.