В Заводоуковске сгорел частный дом

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
К счастью, никто не пострадал. Однако сотрудники МЧС решили дать тюменцам советы, как избежать трагедии. А именно: установку и ремонт электрооборудования должен делать только специалист, нельзя применять жучки, использовать самодельные электронагревательные приборы, скручивать и перегибать электропровода.
С начала текущего года в нашем регионе из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов произошло 173 пожара, где погибли 7 тюменцев.
Ранее «Наш город» сообщал о пожаре в СНТ «Сирень»: пожилой мужчина погиб, его 40-летний сын был госпитализирован.