В Заводоуковске сгорел частный дом

К счастью, никто не пострадал. Однако сотрудники МЧС решили дать тюменцам советы, как избежать трагедии. А именно: установку и ремонт электрооборудования должен делать только специалист, нельзя применять жучки, использовать самодельные электронагревательные приборы, скручивать и перегибать электропровода.