nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

В Заводоуковске сгорел частный дом

24 марта 2023, 08:57
Фото: МЧС Тюменской оьласти

Жилой дом сгорел в Заводоуковске из-за короткого замыкания

Днем 23 марта 2023 года был ликвидирован пожар в частном доме Заводоуковска. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

К счастью, никто не пострадал. Однако сотрудники МЧС решили дать тюменцам советы, как избежать трагедии. А именно: установку и ремонт электрооборудования должен делать только специалист, нельзя применять жучки, использовать самодельные электронагревательные приборы, скручивать и перегибать электропровода.

С начала текущего года в нашем регионе из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов произошло 173 пожара, где погибли 7 тюменцев.

Ранее «Наш город» сообщал о пожаре в СНТ «Сирень»: пожилой мужчина погиб, его 40-летний сын был госпитализирован.

#Елена Чебоксарова#Пожар#Происшествия#МЧС#Сотрудники МЧС#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
Подпишитесь
«Фонда нет, но вы держитесь»: почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах
22 марта 09:51
Ставки на стоп. Какие проценты ждут тюменцев по вкладам и ипотеке?
Сегодня, 06:41
Ишимская уборщица украла из дома клиента миллион рублей наличными
Сегодня, 04:40
Любовный треугольник, образовавшийся в тюменском клубе, закончился тяжкими телесными
Сегодня, 05:56
Тюменские депутаты оценили итоги работы ведомств за 2022 год
Сегодня, 04:08
Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы
Сегодня, 05:30