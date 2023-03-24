В управделами президента РФ сообщили тюменке о недостатке средств для ремонта дороги

Дорогу в СНТ «Ясень» около Тюмени не могут отремонтировать из-за недостатка средств

Тюменка Мария Ч. опубликовала ответ Управления президента РФ по работе с обращениями граждан о ремонте автомобильной дороги до с/т «Ясень». Всё хотели сделать в 2022 году, но «в связи с удорожанием работ ремонт проезжей части дороги к с/т «Ясень» не выполнялся».