В управделами президента РФ сообщили тюменке о недостатке средств для ремонта дороги

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
При этом ООО СК «УралСтрой» отремонтировал подъезды к с/т «Ландыш», «Текстильщик», «Виктория» и Зеленый дол».
«Выполнение данных работ будет рассмотрено при формировании проекта бюджета города Тюмени на 2024 и плановый период 2025 и 2026 года», - отмечается в письме из Управления президента РФ по работе с обращениями граждан от 14 марта №А26-09-17287791.
Сегодня «Наш город» сообщал, что на ямы и лужи у ОКБ №1 в Тюмени отреагировали в департаменте здравоохранения.