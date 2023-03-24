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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В управделами президента РФ сообщили тюменке о недостатке средств для ремонта дороги

24 марта 2023, 14:05
Фото: 1MI

Дорогу в СНТ «Ясень» около Тюмени не могут отремонтировать из-за недостатка средств

Тюменка Мария Ч. опубликовала ответ Управления президента РФ по работе с обращениями граждан о ремонте автомобильной дороги до с/т «Ясень». Всё хотели сделать в 2022 году, но «в связи с удорожанием работ ремонт проезжей части дороги к с/т «Ясень» не выполнялся».
Фото: скрин в паблике "ЧС Тюмень"

При этом ООО СК «УралСтрой» отремонтировал подъезды к с/т «Ландыш», «Текстильщик», «Виктория» и Зеленый дол».

«Выполнение данных работ будет рассмотрено при формировании проекта бюджета города Тюмени на 2024 и плановый период 2025 и 2026 года», - отмечается в письме из Управления президента РФ по работе с обращениями граждан от 14 марта №А26-09-17287791.

Сегодня «Наш город» сообщал, что на ямы и лужи у ОКБ №1 в Тюмени отреагировали в департаменте здравоохранения.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Дороги#Безопасность на дорогах#Экономика#Водители
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