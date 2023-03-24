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Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В тюменском правительстве рассказали, какими посылками поддержали бойцов земляки

24 марта 2023, 07:10
Фото: 1MI

Бойцы из Тюменской области получили гуманитарные грузы и дополнительное оборудование

Тюменцы собрали и отправили для земляков в зоне СВО продовольственные продукты, лекарства и снаряжение, сообщают в инфоцентре правительства области.

На днях военнослужащие танковой дивизии получили все посылки. Бойцы поблагодарили тюменские власти и неравнодушных жителей региона за помощь, которая, как они рассказали, им очень необходима на фронте.

Также в рамках акции «Тепло родного дома» воины с декабря 2022 года могут получать именные посылки. Напомним, акцию запустили Александр Моор и коллеги из «Единой России».

Ранее «Наш город» сообщал, что недавно бойцы получили системы цифровой радиосвязи.

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#Елена Чебоксарова#Спецоперация#Бойцы#Гуманитарная помощь#Посылки#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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