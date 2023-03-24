В тюменском правительстве рассказали, какими посылками поддержали бойцов земляки

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
На днях военнослужащие танковой дивизии получили все посылки. Бойцы поблагодарили тюменские власти и неравнодушных жителей региона за помощь, которая, как они рассказали, им очень необходима на фронте.
Также в рамках акции «Тепло родного дома» воины с декабря 2022 года могут получать именные посылки. Напомним, акцию запустили Александр Моор и коллеги из «Единой России».
Ранее «Наш город» сообщал, что недавно бойцы получили системы цифровой радиосвязи.