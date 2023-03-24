В Тюмени серьезные пробки на Ленина и Федюнинского из-за сломавшихся машин. Фото

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Стоит отметить, что сегодня заторы составили семь баллов. В города зафиксировано только 5 ДТП (обычно от 8 до 12).
«Аккумулятор сел. Жду такси, чтобы запустили с проводов. Извините все», - написал один из пользователей системы 2ГИС, он остановился на улице Ленина (скорость движения снизилась до 3 км/ч).
На Федюнинского (объездная дорога) при выезде из города возникла пробка в 3 километра. У Червишевского тракта «на аварийке стоит машина».
Ранее «Наш город» сообщал, что 57-летний тюменец привлечен к ответственности за парковку на тротуаре. На него пожаловались в соцсетях.