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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

В Тюмени серьезные пробки на Ленина и Федюнинского из-за сломавшихся машин. Фото

24 марта 2023, 13:31
Фото: Скрин 2 гис (улица Ленина)

Серьёзные пробки на Ленина и Федюнинского в Тюмени из-за сломанных автомобилей. Фото

В областной столице в пятничный час пик крупные пробки образовались на улице Федюнинского (объездная дорога) и Ленина. В обоих случаях виноваты сломавшиеся автомобили, сообщают пользователи сервиса 2ГИС.

Стоит отметить, что сегодня заторы составили семь баллов. В города зафиксировано только 5 ДТП (обычно от 8 до 12).

«Аккумулятор сел. Жду такси, чтобы запустили с проводов. Извините все», - написал один из пользователей системы 2ГИС, он остановился на улице Ленина (скорость движения снизилась до 3 км/ч).

На Федюнинского (объездная дорога) при выезде из города возникла пробка в 3 километра. У Червишевского тракта «на аварийке стоит машина».

Ранее «Наш город» сообщал, что 57-летний тюменец привлечен к ответственности за парковку на тротуаре. На него пожаловались в соцсетях.

#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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