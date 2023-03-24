В Тюмени экс-руководителя госкомпании подозревают в получении взяток на 1 млн рублей

Бывшего руководителя госкомпании в Тюмени обвиняют в получении взяток на 1 млн рублей

Экс-руководителя одного из подразделений государственной организации будут судить за получение взяток. По данным прокуратуры Тюменской области, 30-летний житель Тюмени мог незаконно получить около 1 млн рублей.