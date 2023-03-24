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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Тюмени экс-руководителя госкомпании подозревают в получении взяток на 1 млн рублей

24 марта 2023, 10:30

Бывшего руководителя госкомпании в Тюмени обвиняют в получении взяток на 1 млн рублей

Экс-руководителя одного из подразделений государственной организации будут судить за получение взяток. По данным прокуратуры Тюменской области, 30-летний житель Тюмени мог незаконно получить около 1 млн рублей.

В настоящий момент суд арестовал имущество мужчины на 5,7 млн. рублей.

«По версии следствия, в период с октября 2018 года по февраль 2022 года мужчина получал взятки от граждан за незаконное содействие в ускоренной подготовке документов по техническому присоединению газоиспользующего оборудования домовладений и строений к действующей газораспределительной сети», - сообщает прокуратура Тюменской области.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский подрядчик был оштрафован на 50 тысяч рублей за складирование снега.

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