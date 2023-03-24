В Тюмени экс-руководителя госкомпании подозревают в получении взяток на 1 млн рублей

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В настоящий момент суд арестовал имущество мужчины на 5,7 млн. рублей.
«По версии следствия, в период с октября 2018 года по февраль 2022 года мужчина получал взятки от граждан за незаконное содействие в ускоренной подготовке документов по техническому присоединению газоиспользующего оборудования домовладений и строений к действующей газораспределительной сети», - сообщает прокуратура Тюменской области.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский подрядчик был оштрафован на 50 тысяч рублей за складирование снега.