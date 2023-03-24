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Updated Сегодня, 11:20

В Тюмени банкротят подрядчика, который выполнил больше 100 госконтрактов

24 марта 2023, 11:20
Фото: 1MI

В Тюмени банкротят одного из ключевых подрядчиков управления госзакупок

Тюменскую компанию ООО «Геокад» банкротит организация из Перми. По данным картотеки арбитражных дел, 22 марта поступил иск от ООО «Геотехстрой», сумма претензий пока не озвучивается.

На данный момент зарегистрировано дело № А70-5863/2023, дата рассмотрения ещё не назначена. У тюменской компании основной заказчик Управление государственных закупок Тюменской области.

По данным СБИС, ООО «Геокад» проектно-изыскательская компания, работает уже 13 лет. У организации в общей сумме 163 выполненных госконтракта, она выполняла работы по 210 контрактам в УрФО. В компании работает 38 человек, а за 2021 год выручка составила более 50 млн рублей. Уже 2 года назад она получила большой убыток почти в 30 миллионов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени фермеры, строители и продавцы товаров массово становятся банкротами.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Деньги#Дела судебные#Банкротство
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