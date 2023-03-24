В Тюмени банкротят подрядчика, который выполнил больше 100 госконтрактов

По данным СБИС, ООО «Геокад» проектно-изыскательская компания, работает уже 13 лет. У организации в общей сумме 163 выполненных госконтракта, она выполняла работы по 210 контрактам в УрФО. В компании работает 38 человек, а за 2021 год выручка составила более 50 млн рублей. Уже 2 года назад она получила большой убыток почти в 30 миллионов.