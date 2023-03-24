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«В ближайшие три года парка не будет». Александр Андросов о проекте «Алебашево»

24 марта 2023, 09:47

Три раза переносили сроки строительства event-парка в Тюмени за последние шесть лет

Причиной отсрочки стало отсутствие финансирования и удорожание некоторых видов работ. Очистка озера теперь обойдется в четыре раза дороже. Подрядчики не справляются с объемом и разрывают контракты.

На прошедшем в Тюмени Градостроительном форуме обсудили новые сроки строительства парка. В частности, автор проекта Александр Алебашев высказал мнение, что даже если подрядчики на очистку озера будут найдены сейчас, то займет она порядка трех лет. Так как с каждым годом озеро зарастает все больше. Здесь, отметил автор проекта, главная проблема в финансировании и поиске инвесторов.

«Давайте реально смотреть нa вещи. Как минимум в ближайшие три годa паркa вокруг озерa не появится. Тормозит запуск работ то, что это озеро относится к объектам федеральной собственности. И уже двa подрядчикa, выходивших нa его очистку, срывали контракты, не справившись с объемом работ, и разрывали контракт», — сообщил Андросов изданию «РБК Тюмень».

Проект парка был разработан в 2017 году. По плану там предусмотрены зоны для прогулок, экстремальных видов спорта и проведения массовых мероприятий, гастроаллея.

«Наш город» уже писал о том, что этот проект вызвал недовольство местных жителей. В частности, отсрочка строительства замедляет обустройство тротуаров. Так жителям ЖК «Горизонт» придется ходить по проезжей части до 2025 года.

#Елена Литвиненко#Озеро Алебашево#Строительство#Парк#Тротуар#Дороги#Тюменцы
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