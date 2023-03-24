«В ближайшие три года парка не будет». Александр Андросов о проекте «Алебашево»

На прошедшем в Тюмени Градостроительном форуме обсудили новые сроки строительства парка. В частности, автор проекта Александр Алебашев высказал мнение, что даже если подрядчики на очистку озера будут найдены сейчас, то займет она порядка трех лет. Так как с каждым годом озеро зарастает все больше. Здесь, отметил автор проекта, главная проблема в финансировании и поиске инвесторов.