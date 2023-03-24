В Антипино женщина повесила замок на площадку для выгула собак

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Её открывают теперь только в определенные часы.
«Площадка для выгула собак тогда будет на ключе! Режим работы будет у неё с 8 утра до 10:00, с 12 до 14 дня и 20:00 до 22:00», - написала женщина в одном из чатов в телеграм.
Тюменцы отмечают, что подобная «борьба» может навредить и питомцам и окружающим.
«Мадам в курсе, для чего вообще нужны площадки для собак? Это, прежде всего, место для выгула, где питомца можно спустить с поводка. Весьма странная борьба», - отметила тюменка Мария П. в тг-канале «Тюмень №1».
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменцы пожаловались на большую стаю собак на улице 50 лет Октября.