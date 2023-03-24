В Антипино женщина повесила замок на площадку для выгула собак

Тюменка самовольно закрыла площадку для выгула собак в Антипино

Жители Антипино жалуются на женщину, которая повесила замок на площадку для выгула собак в районе улицы Беловежской. По данным тг-канала «Тюмень №1», это произошло из-за того, что некоторые владельцы не убирают за питомцами.