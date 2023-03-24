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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:55

В Антипино женщина повесила замок на площадку для выгула собак

24 марта 2023, 10:55
Фото: Скрин тг-канала «Тюмень №1»

Тюменка самовольно закрыла площадку для выгула собак в Антипино

Жители Антипино жалуются на женщину, которая повесила замок на площадку для выгула собак в районе улицы Беловежской. По данным тг-канала «Тюмень №1», это произошло из-за того, что некоторые владельцы не убирают за питомцами.

Её открывают теперь только в определенные часы.

«Площадка для выгула собак тогда будет на ключе! Режим работы будет у неё с 8 утра до 10:00, с 12 до 14 дня и 20:00 до 22:00», - написала женщина в одном из чатов в телеграм.

Тюменцы отмечают, что подобная «борьба» может навредить и питомцам и окружающим.

«Мадам в курсе, для чего вообще нужны площадки для собак? Это, прежде всего, место для выгула, где питомца можно спустить с поводка. Весьма странная борьба», - отметила тюменка Мария П. в тг-канале «Тюмень №1».

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменцы пожаловались на большую стаю собак на улице 50 лет Октября.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы#Погода#Собаки#Бродячие собаки#Служебные собаки#Работа#Александр Мязин
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