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Posted Сегодня, 21:58

Published Сегодня, 21:58

Modified Сегодня, 21:59

Updated Сегодня, 21:59

В "Алании" объяснили, почему выбрали Василенко тренером команды

23 марта 2023, 21:58
Один из представителей "Алании", а именно спортивный директор Тимур Демуров, ответил на вопрос о том, почему клуб принял решение назначить Олега Василенко на пост главного тренера.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на клубный телеграм-канал владикавказцев.

По словам специалиста, клубное руководство полностью доверяет наставнику и надеется на положительный результат по итогам трудового сотрудничества.

Также Демуров добавил, что нынешний состав команды полностью отвечает требованиям тренера и его видению футбола.

Ранее Василенко возглавлял "Факел". В прошлом сезоне под его руководством воронежцы вышли в РПЛ.

#Спорт
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