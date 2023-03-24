В "Алании" объяснили, почему выбрали Василенко тренером команды

Posted Сегодня, 21:58
Published Сегодня, 21:58
Modified Сегодня, 21:59
Updated Сегодня, 21:59
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на клубный телеграм-канал владикавказцев.
По словам специалиста, клубное руководство полностью доверяет наставнику и надеется на положительный результат по итогам трудового сотрудничества.
Также Демуров добавил, что нынешний состав команды полностью отвечает требованиям тренера и его видению футбола.
Ранее Василенко возглавлял "Факел". В прошлом сезоне под его руководством воронежцы вышли в РПЛ.