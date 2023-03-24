Тюменцы смогут проверить здоровье лёгких в торговом центре: быстро и бесплатно

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Акция «Белая ромашка» в торговом центре станет началом бесплатных мероприятий.
На территории у центрального входа любой желающий посетитель сможет сделать флюорографию лёгких и тут же получить результат. Для этого нужно только взять с собой паспорт, медицинский полис и наличие прописки необязательны.
Также передвижной флюорограф будет ждать здесь тюменцев 22 апреля.
Месячник борьбы с туберкулёзом в этом году проводится в нашем регионе с 24 марта по 23 апреля.
Ранее «Наш город» писал, что житель деревни Староалександровка не хотел лечиться от туберкулёза, но судебные приставы принудительно доставили его в диспансер.