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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Тюменцы смогут проверить здоровье лёгких в торговом центре: быстро и бесплатно

24 марта 2023, 08:23
Фото: 1MI

Жителей Тюмени 25 марта приглашают пройти флюорографию в ТРЦ «Кристалл»

Профилактическия мероприятия по борьбе с туберкулёзом «Здоровые легкие» пройдут завтра в ТРЦ «Кристалл» по адресу Дмитрия Менделеева, 1а, в 11 утра, сообщили в областном Департаменте здравоохранения.

Акция «Белая ромашка» в торговом центре станет началом бесплатных мероприятий.

На территории у центрального входа любой желающий посетитель сможет сделать флюорографию лёгких и тут же получить результат. Для этого нужно только взять с собой паспорт, медицинский полис и наличие прописки необязательны.

Также передвижной флюорограф будет ждать здесь тюменцев 22 апреля.

Месячник борьбы с туберкулёзом в этом году проводится в нашем регионе с 24 марта по 23 апреля.

Ранее «Наш город» писал, что житель деревни Староалександровка не хотел лечиться от туберкулёза, но судебные приставы принудительно доставили его в диспансер.

Житель деревни не хотел лечиться от туберкулеза и заражал соседей
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#Елена Чебоксарова#Бесплатное мероприятие#Туберкулез#ТРЦ#ТРЦ Кристалл#Новости тюмени#Тюменцы
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