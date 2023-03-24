Тюменскому УФСИН нужны десятки надзирателей, инспекторов отдела охраны и надзора

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Нужны младшие инспектора отдела охраны, инспекторы отдела исполнения наказаний, сотрудники группы надзора отдела безопасности.
Только в Тюмени ИК-1 и ИК-2 требуются 30 человек. В тобольские КП-9 и ИК-13 набирают 10 сотрудников. В СИЗО-1 срочно нужны 45 человек. Об условиях найма сотрудников и зарплате не сообщается.
Ранее «Наш город» сообщал, что полиция Тюмени срочно нуждается в оперуполномоченных, водителях и сотрудниках ППС. Всего около 20 вакансий, о зарплате не сообщается. Отдельно стоит отметить, что не везде нужнее опыт работы в органах.