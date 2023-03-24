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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Тюменскому УФСИН нужны десятки надзирателей, инспекторов отдела охраны и надзора

24 марта 2023, 16:07
Фото: 1MI

Вакансии УФСИН по Тюменской области: нужны десятки надзирателей

В тюменских колониях не хватает надзирателей. По данным официального сайта УФСИН России по Тюменской области, нужны десятки сотрудников в ИК-1, ИК-2, ИК-4, ИК-6, СИЗО-1 и СИЗО-2.

Нужны младшие инспектора отдела охраны, инспекторы отдела исполнения наказаний, сотрудники группы надзора отдела безопасности.

Только в Тюмени ИК-1 и ИК-2 требуются 30 человек. В тобольские КП-9 и ИК-13 набирают 10 сотрудников. В СИЗО-1 срочно нужны 45 человек. Об условиях найма сотрудников и зарплате не сообщается.

Ранее «Наш город» сообщал, что полиция Тюмени срочно нуждается в оперуполномоченных, водителях и сотрудниках ППС. Всего около 20 вакансий, о зарплате не сообщается. Отдельно стоит отметить, что не везде нужнее опыт работы в органах.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Зарплата#Средняя зарплата#Деньги#Экономика
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