Тюменскому УФСИН нужны десятки надзирателей, инспекторов отдела охраны и надзора

Только в Тюмени ИК-1 и ИК-2 требуются 30 человек. В тобольские КП-9 и ИК-13 набирают 10 сотрудников. В СИЗО-1 срочно нужны 45 человек. Об условиях найма сотрудников и зарплате не сообщается.