Тюменский подрядчик получил большой штраф за складирование снега

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Подрядчик оштрафован на 50 тысяч рублей.
«Установлено, что подрядчик, нарушая условия муниципального контракта, не исполнял обязанность по вывозу снега в специально отведенное место, складируя его на частном земельном участке», - сообщает прокуратура Тюменской области.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Южном микрорайоне Тюмени образовались большие лужи. Во многих районах не обустроены подходы и подъезды к магазинам.