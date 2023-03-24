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Тюменский подрядчик получил большой штраф за складирование снега

24 марта 2023, 10:20
Фото: 1MI

Серьёзный штраф получил подрядчик из Тюменского района за складирование снега

Тюменский подрядчик привлечён к ответственности за складирование снега. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, ведомство отреагировало на жалобы граждан в интернете.
Сюжет
Тюмень

Подрядчик оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Установлено, что подрядчик, нарушая условия муниципального контракта, не исполнял обязанность по вывозу снега в специально отведенное место, складируя его на частном земельном участке», - сообщает прокуратура Тюменской области.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Южном микрорайоне Тюмени образовались большие лужи. Во многих районах не обустроены подходы и подъезды к магазинам.

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#Александр Мязин#Тюмень#Общество#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Работа#Прокуратура#Погода#Дороги
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