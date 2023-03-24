Тюменский магазин Leroy Merlin передадут локальному менеджменту

Владелец Leroy Merlin передаст весь бизнес в РФ менеджменту

Французская Leroy Merlin продаёт все свои магазины в России локальному менеджменту. По данным РБК, главы группы ADEO пообещали сохранить все рабочие места. Передача магазинов не должна повлиять на работу сети в России.