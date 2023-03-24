Тюменский магазин Leroy Merlin передадут локальному менеджменту

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
«Текущие договоры сохранятся. Будет ли сохранён бренд, пока непонятно», - сообщает РБК.
Напомним, что Leroy Merlin работает и в Тюмени. Сегодня сеть гипермаркетов в России насчитывает 111 магазинов в 65 городах. Компания входит в ТОП-10 крупных торговых организаций РФ.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ноябре 2022 года тюменские дорожники пообещали отремонтировать яму на улице Мельникайте около «Леруа Мерлен».