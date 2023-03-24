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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Тюменский магазин Leroy Merlin передадут локальному менеджменту

24 марта 2023, 12:27
Фото: 1MI

Владелец Leroy Merlin передаст весь бизнес в РФ менеджменту

Французская Leroy Merlin продаёт все свои магазины в России локальному менеджменту. По данным РБК, главы группы ADEO пообещали сохранить все рабочие места. Передача магазинов не должна повлиять на работу сети в России.
«Текущие договоры сохранятся. Будет ли сохранён бренд, пока непонятно», - сообщает РБК.

Напомним, что Leroy Merlin работает и в Тюмени. Сегодня сеть гипермаркетов в России насчитывает 111 магазинов в 65 городах. Компания входит в ТОП-10 крупных торговых организаций РФ.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ноябре 2022 года тюменские дорожники пообещали отремонтировать яму на улице Мельникайте около «Леруа Мерлен».

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Покупка-продажа#Бизнес
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