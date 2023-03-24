Тюменский экодом «Гудвин» ждёт обновление: просветительскую готовят к летнему сезону

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
«Пришло время вдохнуть новую жизнь в первый экодом Тюменской области, чтобы продолжать вдохновлять и вдохновляться на экологию, как стиль жизни. „Гудвин“ — это самая любимая площадка нашего просветительского проекта у жителей города Тюмень: в среднем здесь каждый день бывает 50-60 гостей. Они говорят, что здесь не только интересно, но и душевно, поэтому хочется возвращаться вновь и вновь. Всего за пять месяцев работы этот экодом посетили более 5,5 тысяч человек», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
На время отпуска команда проекта запланировала масштабную подготовку к лету: генеральную уборку, обновление помещений и инвентаря, разработку новых познавательных и интересных активностей для гостей.
Во время отдыха в экодоме «Гудвин» будет приостановлен и сбор вторсырья. Постоянных посетителей просят не оставлять пакеты у крыльца коворкинга: на этот краткий период тюменцы могут воспользоваться пунктами приёма в «Центральном» и «Сити Молле» или дождаться возвращения любимой площадки.