Тюменский экодом «Гудвин» ждёт обновление: просветительскую готовят к летнему сезону

Во время отдыха в экодоме «Гудвин» будет приостановлен и сбор вторсырья. Постоянных посетителей просят не оставлять пакеты у крыльца коворкинга: на этот краткий период тюменцы могут воспользоваться пунктами приёма в «Центральном» и «Сити Молле» или дождаться возвращения любимой площадки.