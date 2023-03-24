Тюменские депутаты оценили итоги работы ведомств за 2022 год

Коломиец сообщил, что в ходе осуществления оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел за 2022 год было раскрыто 13 159 преступлений — половина от зарегистрированных. Четверть преступлений — тяжкие и особо тяжкие, в этом году таковых было 3220 в прошлом — 2572, а значит отмечается рост — на 25,2%.