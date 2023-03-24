Тюменские депутаты оценили итоги работы ведомств за 2022 год

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Докладчиком по вопросу налогов в регионе выступила Оксана Величко, председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.
«Поступления администрируемых Управлением доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации и доходов в государственные внебюджетные фонды выросли к поступлениям аналогичного периода 2021 года на 5,8 миллиарда или на 4,9% и составили 125,1 миллиарда рублей. Без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, зачисляемых в государственные внебюджетные фонды, размер поступлений составил 83,8 миллиарда рублей, что на 6,7% выше уровня поступлений соответствующего периода 2021 года», — сообщила депутат.
В общем объеме поступлений налоговых доходов консолидированного бюджета Российской Федерации (без учета страховых платежей) удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил — 39%, в бюджет субъекта — 61%. Однако вместе с этим поступления в федеральный бюджет снизились на 6,4% или на 2,2 миллиарда.
Величко также сообщила, что сумма задолженности по налогам и сборам, пеням и штрафам региона составила 45,4 млрд рублей. Причем 55,8% этой суммы — долг Антипинского НПЗ.
«В связи с чем связано, что пособия группе акцизных товаров, производимых на территории Российской Федерации за январь–декабрь составил ниже соответствующего показателя прошлого года на 30%?», — спросил Евгений Макаренко, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.
Отвечала Татьяна Чалилова, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области. Она сообщила, что общие поступления акцизов составили 6,2 миллиарда рублей.
«Вы правильно говорите, на 27% у нас снижение, но оно объяснимое. Это связано с тем, что у нас в первом квартале на учете стоял крупный плательщик, который осуществлял эту деятельность и сдавал декларации по акцизам. Но позже он перешел на учет, стал крупнейшим налогоплательщиком, у нас остался на учете только филиал, соответственно он находится в инспекции №2 по Москве», — объяснила Чалилова.
Артем Зайцев, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям, отметил, что налоговая служба в Тюменской области занимается не только вопросами налогов, но и является крупным работодателем.
«Сегодня в учреждениях налоговых органов по всей Тюменской области трудятся достаточно большое количество наших земляков. Я хотел бы заметить, что за последние годы все больше и больше положительных откликов поступает от работников относительно заработка. также в положительную сторону изменилось отношение граждан к сотрудникам налоговой, теперь их можно назвать партнерскими», — подчеркнул Зайцев.
Шокирующую статистику представил депутатам Леонид Коломиец, начальник управления МВД России по Тюменской области, генерал-майор полиции. В 2022 году число убийств возросло более чем на 17%, число преступлений против половой неприкосновенности — на 5,5%. Число разбоев возросло на 4,4%.
Коломиец сообщил, что в ходе осуществления оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел за 2022 год было раскрыто 13 159 преступлений — половина от зарегистрированных. Четверть преступлений — тяжкие и особо тяжкие, в этом году таковых было 3220 в прошлом — 2572, а значит отмечается рост — на 25,2%.
Владимир Ульянов, заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, ранее работавший прокурором Сургута, отметил негативную тенденцию к снижению раскрываемости преступлений.
«Как вы оцениваете причины невысокого уровня раскрываемости? Почти каждое второе преступление остается, к сожалению, нераскрытым. Снижение числа таких преступлений всего — 0,1%. Беспокоит также то, что рост убийств отмечается и тяжких преступлений, не влияет ли низкая раскрываемость на рост преступности?», — спросил Ульянов.
Докладчик не согласился с тем, что раскрываемость преступлений в регионе можно назвать невысокой. В прошлом году этот показатель увеличился.
«Мы отмечаем снижение количества преступлений, но раскрываемость растет. Что касается роста убийств и тяжких преступлений, да, она объективная. Где-то может быть не сработала профилактика в определенной степени, но это плавающее направление. Раскрываемость убийств у нас 99%. И по особо тяжким преступлениям у нас раскрываемость колоссальная — более 98%. Остро проблема раскрываемости ощущается в делах, связанных с наркотиками», — ответил Коломиец.
Также генерал-майор доложил, что в 2022 году было раскрыто 21 преступление по фактам ложного сообщения о минировании, все акты совершил один несовершеннолетний из Омска.
«Выявление многоэпизодных преступлений с участием несовершеннолетних привело к росту подростковой преступности — с 433 до 490. Однако число несовершеннолетних участников противоправных деяний снизилось с 408 до 385. Также подростки совершили больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в прошлом году таковых было 7, в этом — 41», — сообщил Коломиец.
Заместителя председателя комитета по социальной политике Глеба Трубина проблема с подростками и наркотиками серьезно обеспокоила.
«Мы видим, что на 30% возрос оборот наркотиков и также видим, что в это вовлечена молодежь. Вы большую работу делаете по профилактике и взаимодействию со школьниками, но с каждым годом эта пагубная вещь все растет и растет в статистике. Какие меры требуются, чтобы снижалось количество молодежи, которая взаимодействует с наркотиками, может требуется ужесточение законодательства или возвращение ФСКН?», — спросил Трубин.
Начальник УМВД пояснил, что на статистику можно смотреть под разным углом. Здесь нужно оценивать вопрос дифференцировано.
«По поводу подростковой преступности, я считаю, что обществу во всей его полноте необходимо организовывать и проводить работу с детьми, непосредственно проводить работу в образовательных учреждениях. Нужно скорее доносить нам информацию о тех или иных проблемах, которые существуют в школе или колледже. Тогда мы сможем более оперативно реагировать на ситуацию и принимать меры», — ответил Леонид Коломиец.
Докладчик ответил и на вопрос депутата Владимира Пискайкина о новом движении — «ЧВК Редан». Коломиец сообщил, что в Тюменской области представителей такого движения нет, в отличие от представителей противников движения — «антиредановцев».
«„ЧВК Редан» — это молодежная субкультура, созданная любителями аниме в России. Она не имеет отношения к военным компаниям, «ЧВК» добавлено только ради пиара. Идеология сообщества не пропагандирует терроризм и наведение беспорядков. Представители сообщества лишь собираются для того, чтобы обсудить компьютерные игры и аниме», — сообщил докладчик.
Вдобавок на территории области задерживались только представители течения «Антиредан», которые получали призывы к совещания хулиганских движений в ТРЦ. Так 4 соответствующих группы в социальных сетях были закрыты, на их владельцев составили административные протоколы.
В течение 2022 года проведено 94 заседания комитетов и постоянных комиссии. В отчете было указано, что важнейшей задачей работы Тюменской областной Думы является повышение уровня жизни населения, в том числе, путем совершенствования нормативной базы в сфере социального обслуживания и социальной поддержки граждан.
«В течение года Дума внесла ряд изменений в Закон „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области“. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке установлены лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, до завершения обучения по указанным образовательным программам», — докладывал председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов.
Всем семьям, имеющим детей, вне зависимости от уровня доходов, предоставлено право на получение выплаты на обеспечение детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания. Все многодетные семьи получили право на оплату лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам для детей в возрасте до шести лет в размере 100 процентов их стоимости.
«В ноябре был принят Закон Тюменской области „Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов“. Общий объем доходов на 2023 год составит 198,6 миллиарда рублей, на 2024 год — 202,9 миллиарда, на 2025 год — 210,9 миллиарда. Общий объем расходов областного бюджета на 2023 год составит 234,1 миллиарда рублей, на 2024 год — 233,3 миллиарда, на 2025 год — 241,1 миллиарда. Общий объем дефицита областного бюджета составит в 2023 году — 35,6 миллиарда рублей, в 2024 году — 30,4 миллиарда, в 2025 году — 30,2 миллиарда», — сообщал председатель.
В соответствии с принятым Думой Законом «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджет ТФОМС на ближайшие три года сбалансирован по доходам и расходам и составляет в 2023 году — 32 404, 7 миллиона рублей, в 2024 году — 35 485 миллиона рублей, в 2025 году — 38 849 миллиона рублей.