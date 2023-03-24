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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 05:00

Тюменская область стала третьим регионом по качеству жизни в РФ

24 марта 2023, 04:57
Фото: 1MI

Тюменская область заняла третье место по качеству жизни среди регионов в РФ

«Это результат труда тюменцев, а также важный итог системной работы всех уровней власти», — отреагировал на почетное место на пьедестале губернатор Тюменской области Александр Моор. В частности такого результата удалось достичь благодаря объемам строительства и развитию сельского хозяйства.

Положение региона в рейтинге качества жизни среди регионов России, сформировано Агентством стратегических инициатив.

«Мы готовы успешно решать все задачи, которые ставят перед нами правительство России и глава нашего государства Владимир Путин», — говорит в своем телеграм-канале Александр Моор, радуясь высокой оценке жизни в регионе.

Стоит отметить, что в регионе в 2022 году за счёт инфраструктурных кредитов ввели 478 тысяч квадратных метров жилья. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Тюменская область оказалась в числе регионов, добившихся наилучших результатов в этом направлении.

Стоит отметить и работу регионального агропромышленного комплекса. В Тюменской области более 154 000 личных подсобных хозяйств, а также свыше 750 фермерских хозяйств и ИП в сфере агропромышленного комплекса. Тюменская область потратит на реализацию грантовой программы «Агростартап» более 16 миллионов рублей.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что общая посевная площадь в Тюмени в текущем году составит свыше 1000 млн га. К настоящему времени посеяно около 4,5 тысяч га озимых культур, которые находятся в хорошем состоянии

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