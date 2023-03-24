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Тюменка, мужчина из ХМАО и житель Германии поругались в самолете

24 марта 2023, 10:40
Фото: 1MI

Тюменка и житель Германии поссорились в самолете рейса Санкт-Петербург – Тюмень

В Тюмени транспортная полиция аэропорта Рощино привлекла к ответственности трёх хулиганов. Всё произошло 23 марта в 6 часов утра на борту самолёта следовавшего рейсом «Санкт-Петербург – Тюмень».

Об инциденте сообщил дежурный диспетчер аэропорта Рощино.

«Прибывший наряд опросил бортпроводников и командира судна, установив точные обстоятельства случившегося. Выяснилось, что нарушителями спокойствия и правил поведения на борту стали 39-летний уроженец ХМАО-Югры, тюменка 1978 года рождения и 40-летний гражданин Германии», - сообщает пресс-служба транспортной полиции Тюменской области.

Конфликт разгорелся после вылета из северной столицы.

На участников ссоры оформили протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна.

Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле существенно подешевеют билеты на авиарейс Тюмень – Новосибирск.

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