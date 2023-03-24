Тюменка, мужчина из ХМАО и житель Германии поругались в самолете

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Об инциденте сообщил дежурный диспетчер аэропорта Рощино.
«Прибывший наряд опросил бортпроводников и командира судна, установив точные обстоятельства случившегося. Выяснилось, что нарушителями спокойствия и правил поведения на борту стали 39-летний уроженец ХМАО-Югры, тюменка 1978 года рождения и 40-летний гражданин Германии», - сообщает пресс-служба транспортной полиции Тюменской области.
Конфликт разгорелся после вылета из северной столицы.
На участников ссоры оформили протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна.
Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле существенно подешевеют билеты на авиарейс Тюмень – Новосибирск.