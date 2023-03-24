Тезку замначальника ТВВИКУ Багрова поймали на пьяном вождении

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
По указанной на сайте суда статье багрову грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц в размере тридцати тысяч рублей.
В подобных ситуациях сотрудников высокого чина обычно оперативно увольняют. Однако на сайте ТВВИКУ до сих пор в той же должности числится полный тезка обвиняемого в пьяном вождении.
Также стоит обратить внимание на то, что совпадает у Багровых также дата рождения.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в городе обнаружили «пьяных» свиристелей. Они наедаются забродивших ягод и валяются на асфальте.