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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Тезку замначальника ТВВИКУ Багрова поймали на пьяном вождении

24 марта 2023, 09:57
Фото: 1MI

Полного тезку замначальника ТВВИКУ Багрова будут судить за пьяную езду

Сегодня в картотеке Екатеринбургского гарнизонного военного суда появилось дело Михаила Юрьевича Багрова, которого обвиняют по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ — отказ лица, управляющего ТС без прав, пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

По указанной на сайте суда статье багрову грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц в размере тридцати тысяч рублей.

В подобных ситуациях сотрудников высокого чина обычно оперативно увольняют. Однако на сайте ТВВИКУ до сих пор в той же должности числится полный тезка обвиняемого в пьяном вождении.

Фото: Скриншот сайта ТВВИКУ

Также стоит обратить внимание на то, что совпадает у Багровых также дата рождения.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в городе обнаружили «пьяных» свиристелей. Они наедаются забродивших ягод и валяются на асфальте.

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