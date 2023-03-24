Сотрудники ГИБДД поймали тюменца, который парковался где попало

Тюменец заплатит 1 тысячу рублей за парковку на тротуаре

57-летний тюменец привлечен к ответственности за парковку на тротуаре, ему назначили административный штраф — 1 тысяча рублей. О нарушении сотрудники ГИБДД узнали в социальных сетях, где была размещена фотография с автомобилем нарушителя, оставленном в неположенном месте на улице Березняковской.

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