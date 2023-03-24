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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Сотрудники ГИБДД поймали тюменца, который парковался где попало

24 марта 2023, 06:05
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Тюменец заплатит 1 тысячу рублей за парковку на тротуаре

57-летний тюменец привлечен к ответственности за парковку на тротуаре, ему назначили административный штраф — 1 тысяча рублей. О нарушении сотрудники ГИБДД узнали в социальных сетях, где была размещена фотография с автомобилем нарушителя, оставленном в неположенном месте на улице Березняковской.
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По госномерам водителя быстро нашли и составили на него административный протокол.

Также сотрудники ГИБДД сегодня дежурят на парковках неподалеку от ТРЦ, контролируя соблюдения правил парковки. Так машину одного водителя уже эвакуировали от ТРЦ «Остров», он оставил автомобиль на месте для инвалидов.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня будут производиться плановые отключения светофоров пройдут на перекрёстках улиц Червишевский тракт и Баумана, Самарцева и Салехардской, Самарцева и Ставропольской, Самарцева и Демьяна Бедного.

#Алиса Вернер#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Дороги#ГИБДД#Водители#Безопасность на дорогах#Парковка#Жалоба#Тюменская область
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