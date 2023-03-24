Сотрудники ГИБДД поймали тюменца, который парковался где попало

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
По госномерам водителя быстро нашли и составили на него административный протокол.
Также сотрудники ГИБДД сегодня дежурят на парковках неподалеку от ТРЦ, контролируя соблюдения правил парковки. Так машину одного водителя уже эвакуировали от ТРЦ «Остров», он оставил автомобиль на месте для инвалидов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня будут производиться плановые отключения светофоров пройдут на перекрёстках улиц Червишевский тракт и Баумана, Самарцева и Салехардской, Самарцева и Ставропольской, Самарцева и Демьяна Бедного.