«Росводоканал Тюмень» запустил в эксплуатацию новый коллектор большого диаметра

Реконструкция коммуникаций началась в ноябре 2021 года. По проекту работы были разделены на несколько этапов. Летом 2022 года после завершения первого этапа строительно-монтажных работ старые, изношенные сети были выведены из эксплуатации, а транспортировку всех стоков переключили по новую ветку.