«Росводоканал Тюмень» запустил в эксплуатацию новый коллектор большого диаметра

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
В районе Гилевской рощи завершилась реконструкция канализационного коллектора. Две трубы, общей протяженностью более трех километров, диаметром 1400 мм запущены в эксплуатацию. Важно отметить, что это одна из основных магистралей водоотведения областного центра, которая транспортирует 2/3 сточных вод, поступающих от абонентов города и Тюменского района.
Реконструкция коммуникаций началась в ноябре 2021 года. По проекту работы были разделены на несколько этапов. Летом 2022 года после завершения первого этапа строительно-монтажных работ старые, изношенные сети были выведены из эксплуатации, а транспортировку всех стоков переключили по новую ветку.
«Мы завершили строительство второй линии и произвели переключение. Коллектор работает в штатном режиме. Новые трубы выполнены из прочных полимеров с гарантийным сроком эксплуатации не менее 50-ти лет. Кроме того, в ходе реконструкции увеличена пропускная способность сетей. Стоит обратить внимание на еще один очень важный итог реконструкции — экологический парк защищён от угрозы подтопления на десятилетия», — рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
Главный инженер предприятия также сообщил, что новые трубопроводы прокладывались в стесненных условиях между парком и режимным объектом вблизи старых аварийных сетей. В подобных ситуациях строительство возможно лишь открытом способом. Как только установится сухая и теплая погода — строители вновь вернутся на улицу Вербную, чтобы восстановить благоустройство.
Сейчас специалисты тюменского водоканала завершают проектирование очередного этапа и уже в апреле планируется продолжить строительство коллектора. В сторону сооружений очистки сточных вод будет проложено еще около километра труб большого диаметра, из материала повышенной прочности.