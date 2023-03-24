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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Пьяный хулиган получил «условку» за стрельбу по окнам

24 марта 2023, 05:09
Фото: 1MI

Тюменский суд назначил хулигану, который пьяным стрелял по окнам, условный срок

Следователи выяснили, что 26 января 2023 года мужчина стрелял в окнам своей сестры, на которую затаил обиду. Ружье ему досталось от дедушки, разрешения, выписанного на имя стрелка, не имелось. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Его признали виновным по статье за хулиганство.
Сюжет
Суд

Учитывая обстоятельства преступления, дения стрелка классифицировали по части 2 статьи 213 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Но срок считается условным.

«Из материалов дела следует, что 26 января 2023 года Ринат Уразов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время из хулиганских побуждений произвёл два прицельных выстрела из охотничьего ружья по окну дома, расположенного в одной из деревень Тюменского района. После чего, испугавшись ответственности, убежал и спрятал ружье», — сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Мужчина получил условный срок благодаря смягчающим обстоятельствам в виде раскаяния и содействия следствию.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что уборщица из Ишима похитила миллон рублей у клиента и потратила деньги на ремонт и 3 мобильных телефона.

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