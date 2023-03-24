Пьяный хулиган получил «условку» за стрельбу по окнам

Тюменский суд назначил хулигану, который пьяным стрелял по окнам, условный срок

Следователи выяснили, что 26 января 2023 года мужчина стрелял в окнам своей сестры, на которую затаил обиду. Ружье ему досталось от дедушки, разрешения, выписанного на имя стрелка, не имелось. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Его признали виновным по статье за хулиганство.

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