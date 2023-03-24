Пьяный хулиган получил «условку» за стрельбу по окнам

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
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Updated Сегодня, 05:11
Учитывая обстоятельства преступления, дения стрелка классифицировали по части 2 статьи 213 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Но срок считается условным.
«Из материалов дела следует, что 26 января 2023 года Ринат Уразов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время из хулиганских побуждений произвёл два прицельных выстрела из охотничьего ружья по окну дома, расположенного в одной из деревень Тюменского района. После чего, испугавшись ответственности, убежал и спрятал ружье», — сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Мужчина получил условный срок благодаря смягчающим обстоятельствам в виде раскаяния и содействия следствию.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что уборщица из Ишима похитила миллон рублей у клиента и потратила деньги на ремонт и 3 мобильных телефона.