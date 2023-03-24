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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Прямые авиарейсы по маршруту Тюмень - Бодрум (Турция) начнутся со 2 июня

24 марта 2023, 13:12
Фото: 1MI

Со 2 июня открываются прямые авиарейсы Тюмень - Бодрум (Турция)

По данным сервиса Яндекс.Касса, открываются прямые рейсы по маршруту Тюмень - Бодрум (Турция). На 2 июня билеты уже стоят от 20 200 рублей (без провоза багажа). Рейсы будут выполняться самолётами Utair по пятницам.
Фото: Яндекс.Касса

Лайнер будет улетать из Тюмени в 04:40, полёт продолжается 5 часов 40 минут.

Стоит отметить, что Бодрум расположен на побережье Средиземного и Эгейского морей в Турции. По данным туроператоров, здесь много высококлассных отелей и туристов из Европы. Ожидается, что полёты продлятся до 8 сентября, в этот период реализуются путёвки у местных туроператоров.

Ранее «Наш город» сообщал, что на майские праздники тюменцы могут улететь прямым рейсом в Турцию, Дубай, и Шри-Ланку.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Деньги#Отпуск#Зоны отдыха
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