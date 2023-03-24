Прямые авиарейсы по маршруту Тюмень - Бодрум (Турция) начнутся со 2 июня

Стоит отметить, что Бодрум расположен на побережье Средиземного и Эгейского морей в Турции. По данным туроператоров, здесь много высококлассных отелей и туристов из Европы. Ожидается, что полёты продлятся до 8 сентября, в этот период реализуются путёвки у местных туроператоров.