Прямые авиарейсы по маршруту Тюмень - Бодрум (Турция) начнутся со 2 июня

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Лайнер будет улетать из Тюмени в 04:40, полёт продолжается 5 часов 40 минут.
Стоит отметить, что Бодрум расположен на побережье Средиземного и Эгейского морей в Турции. По данным туроператоров, здесь много высококлассных отелей и туристов из Европы. Ожидается, что полёты продлятся до 8 сентября, в этот период реализуются путёвки у местных туроператоров.
Ранее «Наш город» сообщал, что на майские праздники тюменцы могут улететь прямым рейсом в Турцию, Дубай, и Шри-Ланку.