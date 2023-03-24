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Published Сегодня, 20:22

Modified Сегодня, 20:22

Updated Сегодня, 20:22

Преподаватели Европы и России сетуют на никчемность образования

24 марта 2023, 20:22
Фото: 1MI

Школы Европы и России постепенно урезают программу обучения

Люди уверены, что скоро качественное образование станет привилегией состоятельных людей. По данным «Новых Известий», француженка Екатерина К. уже более 10 лет занимается образовательным бизнесом и теперь делится в своём блоге печальными наблюдениями.
«Посудите сами. Расцвет образования в Америке и Европе, включая СССР, наступил после Второй мировой. Мой папа, закончивший школу в послевоенном деревенском Нальчике, знал математику лучше, чем мой сын, который учится во французском аналоге MIT.
Во-первых, хорошее образование - это дорого. Это очень дорого!
А во-вторых, совершенно непонятно, куда девать получившийся продукт. Потому что творческой интеллектуальной работы на всех не хватит. А управлять гораздо удобней стадом, а не обществом умных, самостоятельно думающих людей», - отмечает Екатерина К.

Во всём мире школьные программы стали ухудшаться и упрощаться. Только во Франции местную программу для ребят урезали в 2 раза.

Сейчас многие вкладываются в оружие, IT, маректплейсы. Это быстро приносит деньги. Центров образования всегда было мало.  

В настоящий момент кризис образования затронул не только развивающиеся, но и развитые страны, и он углубляется с каждым годом. Как ни странно, но этому способствует гуманизм и рост уровня жизни.

«Теперь люди делают детей на 20 лет позже, чем в прошлом веке; количество мутаций увеличивается в геометрической прогрессии. Человечество тупеет и хиреет. Тренд понятен, но есть надежда на искусственный отбор у богатых, которые и будут серьезно отличаться от основной популяции через пять-десять поколений», - отмечает Виктория Серж.

Искусственный отбор у людей постепенно перестаёт работать.

Другие специалисты полагают, что образование эволюционировало. Теперь путей к знаниям гораздо больше, их не один как раньше. Образование не умерло, оно изменилось. Смотрите, и вакцины быстро создают и электромобили, и лекарства, и искусственный интеллект, и живут люди дольше.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Образование#Дистанционное образование#Деньги#Жалобы#Экономика
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