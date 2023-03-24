Преподаватели Европы и России сетуют на никчемность образования

Другие специалисты полагают, что образование эволюционировало. Теперь путей к знаниям гораздо больше, их не один как раньше. Образование не умерло, оно изменилось. Смотрите, и вакцины быстро создают и электромобили, и лекарства, и искусственный интеллект, и живут люди дольше.