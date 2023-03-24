Полицейский избил мужчину и отправился под домашний арест

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
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Updated Сегодня, 03:21
После нападения полицейского, пострадавший гражданин отправился в полицию, чтобы передать коллеге обидчика свое заявление. Действия нападавшего попадают под пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия.
Сегодня Ярковский районный суд принял решение оставить полицейского под домашним арестом, а не заключать его в СИЗО на время следствия. Обвиняемый и его адвокат, ожидаемо, против такой меры не возражали. Теперь полицейский будет сидеть дома до 20 мая 2023 года.
«Как стало известно из представленных суду материалов, 08 марта 2023 года старший участковый уполномоченный полиции превысил свои должностные полномочия, а именно, применил в отношении гражданина Щ. специальные средства и физическое насилие, что повлекло причинение последнему телесных повреждений», — рассказывают об инциденте в объединенной пресс-службе судебной системы.
Ранее "Наш город" сообщал о том, что тюменский суд из-за ошибки перенес рассмотрение апелляции полицейского, подстрелившего человека в лесу.