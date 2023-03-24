Полицейский избил мужчину и отправился под домашний арест

Сегодня Ярковский районный суд принял решение оставить полицейского под домашним арестом, а не заключать его в СИЗО на время следствия. Обвиняемый и его адвокат, ожидаемо, против такой меры не возражали. Теперь полицейский будет сидеть дома до 20 мая 2023 года.