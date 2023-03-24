Полицейские поймали преступников, укравших джойстик в ТРЦ «Сити Молл»

Ранее «Наш город» сообщал о том, что с 38 912 до 116 179 выросло число нелегальных мигрантов в регионе. За 2022 году на миграционный учет поставлено 181 087 человек (+30,6%). Лишь 1 161 иностранец получил разрешение на временное проживание.