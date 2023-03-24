Полицейские поймали преступников, укравших джойстик в ТРЦ «Сити Молл»

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В полицию обратился представитель магазина электроники, который предоставил правоохранителям записи с камер видеонаблюдения, где был запечатлен момент кражи. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
Благодаря записи, полицейским удалось быстро установить личности нарушителей закона. Из привезли в отделение, где парни 1998 и 2000 годов рождения сознались в содеянном.
«Воспользовавшись отсутствием свидетелей, злоумышленники достали из коробки джойстик и зарядное устройство, сложили в карманы курток, а затем покинули торговый зал, минуя кассы. Похищенный товар злоумышленники сдали в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства потратили на личные нужды», — сообщают в УМВД по Тюменской области.
Но на этом расследование не остановилось, полицейские предполагают, что мужчины могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям.
Однако дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» уже заведено. Нарушители сейчас находятся под подпиской о невыезде.
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