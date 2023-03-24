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Published Сегодня, 04:07

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Updated Сегодня, 04:09

Полицейские поймали преступников, укравших джойстик в ТРЦ «Сити Молл»

24 марта 2023, 04:07
Фото: 1MI

Тюменские полицейские задержали мужчин, укравших джойстик в ТРЦ «Сити Молл»

Следователи выяснили, что парни 1998 и 2000 годов рождения, заранее спланировали ограбление. Они планировали похитить геймпад из коробки и спрятать его под куртку. Позже украденное они сдали в комиссионный магазин. Вырученные средства преступники потратили на личные нужды.
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УМВД
Видео: УМВД по Тюменской области

В полицию обратился представитель магазина электроники, который предоставил правоохранителям записи с камер видеонаблюдения, где был запечатлен момент кражи. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Благодаря записи, полицейским удалось быстро установить личности нарушителей закона. Из привезли в отделение, где парни 1998 и 2000 годов рождения сознались в содеянном.

«Воспользовавшись отсутствием свидетелей, злоумышленники достали из коробки джойстик и зарядное устройство, сложили в карманы курток, а затем покинули торговый зал, минуя кассы. Похищенный товар злоумышленники сдали в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства потратили на личные нужды», — сообщают в УМВД по Тюменской области.

Но на этом расследование не остановилось, полицейские предполагают, что мужчины могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям.

Однако дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» уже заведено. Нарушители сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что с 38 912 до 116 179 выросло число нелегальных мигрантов в регионе. За 2022 году на миграционный учет поставлено 181 087 человек (+30,6%). Лишь 1 161 иностранец получил разрешение на временное проживание.

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