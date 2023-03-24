Печальная новость: ещё один тюменец погиб под Артемовском

В Тюменской области 25 марта похоронят бойца Дмитрия Перцева

В субботу в Ялуторовском районе попрощаются с бойцом Дмитрием Перцевым. Молодого человека не стало 1 марта 2023 года. Об этом сообщили в официальной группе администрации района.

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