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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Печальная новость: ещё один тюменец погиб под Артемовском

24 марта 2023, 07:42
Фото: telegram-канал Ялуторовск. Администрация города.

В Тюменской области 25 марта похоронят бойца Дмитрия Перцева

В субботу в Ялуторовском районе попрощаются с бойцом Дмитрием Перцевым. Молодого человека не стало 1 марта 2023 года. Об этом сообщили в официальной группе администрации района.
«Дмитрий доблестно сражался за то, чтобы мы с вами никогда не видели ужасов войны, чтобы добиться справедливости. Не может быть большей жертвы, чем собственная жизнь», — написали в пресс-службе мэрии.

Перцев Дмитрий Олегович — участник ЧВК «Вагнер». Отправился в зону СВО добровольцем. В ходе выполнения боевых задач он героически погиб под Артемовском. Печальное известие о его кончине поступило в Ялуторовский район 22 марта.

Похороны бойца состоятся завтра в Сретенском Соборе.

Ранее «Наш город» сообщал, что под Артемовском погиб баскетболист из Тобольска 1998 года рождения. Его не стало в январе.

Баскетболист из Тобольска погиб в боях под Артёмовском. Фото
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#Елена Чебоксарова#Бойцы#Гибель#Ялуторовск#Ялуторовский район#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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