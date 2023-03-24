Печальная новость: ещё один тюменец погиб под Артемовском

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
«Дмитрий доблестно сражался за то, чтобы мы с вами никогда не видели ужасов войны, чтобы добиться справедливости. Не может быть большей жертвы, чем собственная жизнь», — написали в пресс-службе мэрии.
Перцев Дмитрий Олегович — участник ЧВК «Вагнер». Отправился в зону СВО добровольцем. В ходе выполнения боевых задач он героически погиб под Артемовском. Печальное известие о его кончине поступило в Ялуторовский район 22 марта.
Похороны бойца состоятся завтра в Сретенском Соборе.
Ранее «Наш город» сообщал, что под Артемовском погиб баскетболист из Тобольска 1998 года рождения. Его не стало в январе.