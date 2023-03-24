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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

«Напились и валяются пьяные»: в городе обнаружили «пьяных» свиристелей

24 марта 2023, 06:30

Тюменцы призывают быть внимательнее со свиристелями, наевшимися забродивших ягод

Жители Мыса делятся в социальных сетях фотографиями птиц, лежащих на асфальте. Это свиристели, на самом деле они живы и почти здоровы, когда эффект от поедания забродивших ягод пройдет, они вновь взлетят. Горожане призывают не убивать птиц в таком состоянии и не выбрасывать их в мусорки.
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Тюмень
«Шли с мужем с магазина я заметила вот такую птичку. Она лежала не двигаясь. Хотела отодвинуть ее подальше от тропинки, как вдруг она очнулась и полетела.
Муж сказал это свиристель, нажрался ягод забродивших по весне и уснул. Огромная просьба, не убивайте их и не выкидывать в мусорки. Можно переложить на землю или асфальт, тогда птичка очнётся и улетит», — сообщает тюменка.

Орнитологи отмечают, что плоды рябины или боярышника действительно нарушают состояние птиц. Они вполне приспособлены к такому корму, но если съесть много ягод за раз, то организм не справляется с большим количеством «алкоголя», скопившемся в старых плодах.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что трупы птиц вытащат из тюменских водоемов этой весной. 

#Алиса Вернер#Птицы#Свиристели#Ягоды#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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