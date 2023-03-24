«Напились и валяются пьяные»: в городе обнаружили «пьяных» свиристелей

Тюменцы призывают быть внимательнее со свиристелями, наевшимися забродивших ягод

Жители Мыса делятся в социальных сетях фотографиями птиц, лежащих на асфальте. Это свиристели, на самом деле они живы и почти здоровы, когда эффект от поедания забродивших ягод пройдет, они вновь взлетят. Горожане призывают не убивать птиц в таком состоянии и не выбрасывать их в мусорки.

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