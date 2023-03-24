«Напились и валяются пьяные»: в городе обнаружили «пьяных» свиристелей

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
«Шли с мужем с магазина я заметила вот такую птичку. Она лежала не двигаясь. Хотела отодвинуть ее подальше от тропинки, как вдруг она очнулась и полетела.
Муж сказал это свиристель, нажрался ягод забродивших по весне и уснул. Огромная просьба, не убивайте их и не выкидывать в мусорки. Можно переложить на землю или асфальт, тогда птичка очнётся и улетит», — сообщает тюменка.
Орнитологи отмечают, что плоды рябины или боярышника действительно нарушают состояние птиц. Они вполне приспособлены к такому корму, но если съесть много ягод за раз, то организм не справляется с большим количеством «алкоголя», скопившемся в старых плодах.