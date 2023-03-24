На ямы и лужи у ОКБ №1 в Тюмени отреагировали в департаменте здравоохранения. Фото

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Тюменцы подчёркивают, что на территории больницы «невозможно пешком пройти, лужи по колено, ямы, гололед».
«В настоящий момент решением этой проблемы занимается Руководитель службы хозяйственного и технического обеспечения ОКБ№1. Профильные организации, согласно заключенным договорам, ежедневно выполняют работы по вывозу снега с территории больницы, а вода по мере таяния льда и снега откачивается», - сообщили представители депздрава в паблике «ЧС Тюмень».
Данная проблема на контроле главврача.
Ранее «Наш город» сообщал о больших лужах около магазинов в Южном микрорайоне Тюмени.