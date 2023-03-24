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Published Сегодня, 12:10

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Updated Сегодня, 12:11

На ямы и лужи у ОКБ №1 в Тюмени отреагировали в департаменте здравоохранения. Фото

24 марта 2023, 12:10
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

В Тюмени чиновники пообещали решить проблему ям и луж у Областной больницы. Фото

В департаменте здравоохранения Тюменской области отреагировали на проблему плохих дорог, ям и луж около ОКБ №1. Подписчики паблика «ЧС Тюмень» пожаловались затопление улицы Котовского, 55.

Тюменцы подчёркивают, что на территории больницы «невозможно пешком пройти, лужи по колено, ямы, гололед».

«В настоящий момент решением этой проблемы занимается Руководитель службы хозяйственного и технического обеспечения ОКБ№1. Профильные организации, согласно заключенным договорам, ежедневно выполняют работы по вывозу снега с территории больницы, а вода по мере таяния льда и снега откачивается», - сообщили представители депздрава в паблике «ЧС Тюмень».

Данная проблема на контроле главврача.

Ранее «Наш город» сообщал о больших лужах около магазинов в Южном микрорайоне Тюмени.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Погода#Погода в Тюмени#Дороги#Александр Мязин
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