На севере Свердловской области крупный мусоросортировочный объект запустят летом

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
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Updated Сегодня, 10:44
Также в региональной энергетической комиссии для него должны утвердить тарифы. Об этом журналистам рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.
Это будет первый мусоросортировочный комплекс в северной части региона.
Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами находится примерно в километре от действующего полигона Краснотурьинска, в северо-западном направлении от города. Проектная мощность мусоросортировочной линии рассчитана на 129 тысяч тонн ТКО в год.
На первом этапе предприятие обеспечит отбор полезного сырья из отходов, которые образуются в Краснотурьинском, Волчанском, Карпинском, Североуральском, Ивдельском ГО и Пелыме.
В процессе сортировки здесь будут выделять — стекло, бумагу и картон, чёрные и цветные металлы и пластик (более 10 полезных фракций вернутся во вторичный оборот). Спрессованное вторсырье будет направляться на предприятия, для производства новой продукции. Процесс сортировки полуавтоматический, ручной труд сортировщиков будет дополнен не только конвейерными линиями, а их 11, но и сепараторами, грохотами, прессами и другими средствами механизации. До лицензирования вся техника прошла отладку и настройку. Она полностью готова к ежедневной эксплуатации.
На комплексе продолжаются строительные работы. До конца года здесь откроют участок компостирования отходов. Краснотурьинский комплекс станет одним из первых в России объектов, где будет использоваться метод тоннельного компостирования органических отходов.
Промышленное компостирование — наиболее распространенная в настоящее время технология обработки органических отходов, основанная на их естественном разложении. Её использование минимизирует образование метана в теле полигона, что значительно снижает его пожароопасность. Кроме этого, внедрение метода компостирования позволит уменьшить общий объем твердых коммунальных отходов, поступающих на полигон.
Для запуска процесса компостирования отходы помещаются в герметичные железобетонные тоннели, оснащенные автоматическими системами вентиляции и орошения.
Полученный в результате компостирования инертный материал будет использоваться для пересыпки слоев отходов на полигонах ТКО. Проектная производительность участка компостирования составит 50 тыс. тонн в год.
«На севере Свердловской области это первый мусоросортировочный завод такой мощности. Его запуск позволит значительно сократить объем отходов, направляемых на полигоны. Также к концу 2023 года планируется завершить строительство более мощного комплекса в Нижнем Тагиле. Север региона полностью будет обеспечен сортировочными мощностями. 100% коммунальных отходов будут проходить через сортировку», — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.