На севере Свердловской области крупный мусоросортировочный объект запустят летом

В процессе сортировки здесь будут выделять — стекло, бумагу и картон, чёрные и цветные металлы и пластик (более 10 полезных фракций вернутся во вторичный оборот). Спрессованное вторсырье будет направляться на предприятия, для производства новой продукции. Процесс сортировки полуавтоматический, ручной труд сортировщиков будет дополнен не только конвейерными линиями, а их 11, но и сепараторами, грохотами, прессами и другими средствами механизации. До лицензирования вся техника прошла отладку и настройку. Она полностью готова к ежедневной эксплуатации.