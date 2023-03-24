Любовный треугольник, образовавшийся в тюменском клубе, закончился тяжкими телесными

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
В дежурную часть отдела полиции № 4 города Тюмени поступило сообщение из больницы, куда попал избитый ухажер. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.
«В день происшествия оба мужчины отдыхали в кафе по улице Минская. Мужчинам понравилась одна девушка и они не смоги решить кто пригласит ее на танец. Не справившись с эмоциями, злоумышленник начал избивать потерпевшего», — сообщают в УМВД по Тюменской области.
После происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские полицейские задержали двух мужчин, которые украли джойстик из ТРЦ «Сити Молл».