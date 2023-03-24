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Published Сегодня, 18:58

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Updated Сегодня, 18:58

Из тюменских водоемов достанут трупы животных, взятки на 1 млн рублей, итоги ведомств

24 марта 2023, 18:58
Фото: 1MI

Взятки на 1 млн рублей, итоги ведомств, из тюменских водоемов достанут трупы животных

На Госзакупах появился тендер на очищение Войновского, Студенческого, Плехановского и Южного прудов. Подрядчику нужно будет облагородить территорию вокруг акватории.

Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы животных.    

Очистке подлежат некоторые карьеры и водоёмы Мысовской, Березовый. Общая сумма контрактов составила почти 3 млн рублей. Специалистам, которые займутся очисткой, предстоит достать из воды, шины, трупы птиц, строительный и другой мусор.

В водоёмах не должно быть трупов животных, в том числе останков птиц. К летнему сезону подрядчик покосит траву и устранит обмеления. Победителя аукциона определят 27 марта. К работе он приступит 15 апреля.

В Тюмени сотрудника государственной организации отправили под суд за взятки  в 1 млн.

Бывшего руководителя подразделения госкомпании будут судить за получение взяток. 30-летний житель Тюмени мог незаконно получить около 1 млн рублей за подключение домов и строений к газу.

По версии следствия, в период с октября 2018 года по февраль 2022 года мужчина получал взятки от граждан за незаконное содействие в ускоренной подготовке документов по техническому присоединению газоиспользующего оборудования домовладений и строений к действующей газораспределительной сети

Тюменские депутаты оценили итоги работы ведомств за 2022 год.

На заседании Тюменской облдумы заслушали годовые отчеты налоговой службы, УМВД и других ведомств. Некоторые вопросы обозначили необходимость экстренно принимать меры.

Поступление в бюджет выросли за год на 5,8 миллиарда или на 4,9% и составили 125,1 млрд рублей. Общая задолженности по налогам и сборам - 45,4 млрд рублей. Больше половины – это долги Антипинского НПЗ.

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