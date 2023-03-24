Из тюменских водоемов достанут трупы животных, взятки на 1 млн рублей, итоги ведомств

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы животных.
Очистке подлежат некоторые карьеры и водоёмы Мысовской, Березовый. Общая сумма контрактов составила почти 3 млн рублей. Специалистам, которые займутся очисткой, предстоит достать из воды, шины, трупы птиц, строительный и другой мусор.
В водоёмах не должно быть трупов животных, в том числе останков птиц. К летнему сезону подрядчик покосит траву и устранит обмеления. Победителя аукциона определят 27 марта. К работе он приступит 15 апреля.
В Тюмени сотрудника государственной организации отправили под суд за взятки в 1 млн.
Бывшего руководителя подразделения госкомпании будут судить за получение взяток. 30-летний житель Тюмени мог незаконно получить около 1 млн рублей за подключение домов и строений к газу.
По версии следствия, в период с октября 2018 года по февраль 2022 года мужчина получал взятки от граждан за незаконное содействие в ускоренной подготовке документов по техническому присоединению газоиспользующего оборудования домовладений и строений к действующей газораспределительной сети
Тюменские депутаты оценили итоги работы ведомств за 2022 год.
На заседании Тюменской облдумы заслушали годовые отчеты налоговой службы, УМВД и других ведомств. Некоторые вопросы обозначили необходимость экстренно принимать меры.
Поступление в бюджет выросли за год на 5,8 миллиарда или на 4,9% и составили 125,1 млрд рублей. Общая задолженности по налогам и сборам - 45,4 млрд рублей. Больше половины – это долги Антипинского НПЗ.