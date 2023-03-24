Исследование: рынок интернета вещей за год вырос на 20%

Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли» приводит в своём исследовании данные за 2022 год. Операторы Big4 в 2022 году обслуживали 35,5 млн корпоративных сим-карт M2M (Machine-to-Machine), на 20% больше, чем годом ранее. При этом эксперты TelecomDaily прогнозируют дальнейший рост — ожидается, что по итогам 2023 года число таких сим-карт увеличится на 11% и будет почти вдвое больше, чем в конце 2019 года. В денежном выражении этот сегмент вырос за год на 24%.