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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Исследование: рынок интернета вещей за год вырос на 20%

24 марта 2023, 09:31
Фото: МегаФон

Исследование: рынок интернета вещей за год вырос на 20%

МегаФон по итогам 2022 года сохранил лидерство среди операторов связи по количеству обслуживаемых M2M сим-карт, а также выручке в этом сегменте, говорится в исследовании «Рынок М2М/IoT в 2022».
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Тюмень

Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли» приводит в своём исследовании данные за 2022 год. Операторы Big4 в 2022 году обслуживали 35,5 млн корпоративных сим-карт M2M (Machine-to-Machine), на 20% больше, чем годом ранее. При этом эксперты TelecomDaily прогнозируют дальнейший рост — ожидается, что по итогам 2023 года число таких сим-карт увеличится на 11% и будет почти вдвое больше, чем в конце 2019 года. В денежном выражении этот сегмент вырос за год на 24%.

МегаФон удерживает лидерство на рынке IoT и по количеству сим-карт, и по выручке — оператор обслуживает 43% всех М2М сим-карт в России, на них приходится 40% рынка в денежном выражении.

«Рынок IoT находится в фазе активного роста. Наши комплексные технологические решения позволили нам в 2022 году подключить на 25% больше IoT сим-карт, чем в 2021 году, и сохранить свое лидерство в этом сегменте. Один из факторов роста — активная цифровизация в различных сферах, например, в транспорте, ЖКХ, энергетике и других», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Эксперты подтверждают, что наиболее востребованы технологии IoT в энергетике и ЖКХ (37%), промышленности (16%), транспорте (15%), недвижимости (13%), ритейле (11%). Бизнес использует 87% М2М сим-карт, еще 13% приходится на госпроекты.

В продуктовом портфеле МегаФона IoT-решения, рассчитанные как на малый и средний бизнес, так и на крупные предприятия. Транспортным компаниям они позволяют в режиме реального времени контролировать работу своего парка: отслеживать маршруты движения, время отдыха водителей, расход топлива и другие параметры. В сфере ЖКХ решения МегаФона позволяют собирать и анализировать показатели общедомовых и индивидуальных счетчиков электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды. При помощи IoT-платформы МегаФона также можно автоматически контролировать состав и объем промышленных выбросов, качество атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, радиационной обстановки, обеспечивая экологическую безопасность.

МегаФон активно развивает протокол связи NB-IoT, который дает ряд технологических преимуществ и отличается низкой стоимостью и энергопотреблением. Использование NB-IoT позволяет устанавливать датчики в труднодоступных местах и подключать до 10 000 датчиков на одну базовую станцию.

#Общество#Тюмень
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