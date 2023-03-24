Ишимская уборщица украла из дома клиенты миллион рублей наличными

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Published Сегодня, 04:40
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Полицейские быстро нашли подозреваемую — ранее судимую 23-летнюю жительницу села Неволина Ишимского района. Дама свою вину признала и рассказала, что она воспользовалась доверием клиента и моментом, когда ее никто не видел, и украла деньги.
Следственным отделом МО МВД России «Ишимский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Однако сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Неизвестно, остались ли у нее новенькие телефоны и мебель.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что полицейские задержали тюменских преступников, которые украли из магазина джойстик и продали его в комиссионном магазине.