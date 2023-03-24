Ишимская уборщица украла из дома клиенты миллион рублей наличными

В Ишиме уборщица похитила у клиента 1 миллион рублей

В полицию обратился мужчина, у которого дома регулярно прибиралась женщина, в качестве наемного работника. Но в ходе уборки она обнаружила в углу пакет с крупной суммой наличных, которые она присвоила и оперативно скрылась. Позже она купила три телефона, бытовую технику, мебель и продукты.

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