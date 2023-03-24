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Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Ишимская уборщица украла из дома клиенты миллион рублей наличными

24 марта 2023, 04:40
Фото: nashgorod.ru

В Ишиме уборщица похитила у клиента 1 миллион рублей

В полицию обратился мужчина, у которого дома регулярно прибиралась женщина, в качестве наемного работника. Но в ходе уборки она обнаружила в углу пакет с крупной суммой наличных, которые она присвоила и оперативно скрылась. Позже она купила три телефона, бытовую технику, мебель и продукты.
Сюжет
Тюмень

Полицейские быстро нашли подозреваемую — ранее судимую 23-летнюю жительницу села Неволина Ишимского района. Дама свою вину признала и рассказала, что она воспользовалась доверием клиента и моментом, когда ее никто не видел, и украла деньги.

Следственным отделом МО МВД России «Ишимский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Однако сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Неизвестно, остались ли у нее новенькие телефоны и мебель.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что полицейские задержали тюменских преступников, которые украли из магазина джойстик и продали его в комиссионном магазине. 

#Алиса Вернер#Кража#Кража денег#Деньги#Общество#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Суд#Жалоба#Тюменская область#Полиция#Сотрудники полиции#Отделы полиции
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