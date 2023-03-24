«Ещё одно золото в копилке»: тюменские лыжники победили на двух эстафетах

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
В составе мужской команды, получившей золотую награду, были Артём Мальцев, Денис Спицов, Евгений Белов и Иван Якимушкин.
В составе женской команды, которой также удалось завоевать золото, находились Елизавета Пантрина, Анастасия Грузина, Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова.
Перечисляя имена победителей на своей странице Вконтакте, Александр Моор поздравил спортсменов и с гордостью сообщил, что мы уже подтвердили статус лидеров турнира, хотя впереди ещё два соревновательных дня.
Ранее «Наш город» писал, что тюменка Елизавета Пантрина завоевала серебро на Чемпионате РФ по лыжным гонкам в «Жемчужине Сибири».