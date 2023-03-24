Экологи России поддержали проведение акции «Помочь планете»

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Под официальным заявлением правительству подписи поставили: председатель Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты России Елена Шаройкина и председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ГД РФ Вячеслав Фетисов. Также свои подписи поставили исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов, сопредседатель, статс-секретарь Экологической палаты РФ Вадим Петров и председатель правления, исполнительный директор ООО «Зеленый патруль», председатель партии «Зеленые», руководитель проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андрей Нагибин. Об этом пишет gazeta.ru.
Отмечается, что российское общество и экологические организации РФ всегда принимали участие в мировых экологических и климатических проблемах. Россия всегда открыта для тех, кто готов следовать таким же интересам, как и она. При этом участие РФ в международной акции подчеркнет ее приверженность экологическим вопросам в целом.
Акция, в рамках которой будет осуществлена экономия электричества, носит символический характер. Она показывает, что страна готова помогать Земле, умеет бережно относиться к окружающей среде и ресурсам. Кроме того, многие граждане стараются отказаться от передвижения на машинах, от использования бытовой химии. При этом высаживаются деревья, бережно перерабатывается пластик. Все это показывает, что Россия ответственно относится к экологии страны и планеты в целом.
В документе говорится о призыве граждан, частных и государственных организаций, федеральных и региональных органов власти поддержать акцию. Для этого 25 марта в 20 часов 30 минут на один час произойдет отключение подсветки, снижение потребления энергии.
Подсветка отключится на таких значимых объектах, как Кремль в Москве, Дом Правительства, сталинские высотки. Это повысит значимость данной идеи для российского и международного общества.