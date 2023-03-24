Экологи России поддержали проведение акции «Помочь планете»

Акция, в рамках которой будет осуществлена экономия электричества, носит символический характер. Она показывает, что страна готова помогать Земле, умеет бережно относиться к окружающей среде и ресурсам. Кроме того, многие граждане стараются отказаться от передвижения на машинах, от использования бытовой химии. При этом высаживаются деревья, бережно перерабатывается пластик. Все это показывает, что Россия ответственно относится к экологии страны и планеты в целом.