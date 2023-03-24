«Дружба кончилась»: после драки в клубе двое товарищей будут судиться

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
В пресс-службу УМВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что мужчина, на которого написали заявление, также рассказал, что в клубе друзья поругались, после чего завязалась драка.
Врачи в свою очередь уже передали свое заключение, где задокументировано, что пострадавшему нанесен вред здоровью средней тяжести. Уголовное дело уже заведено и скоро материалы будет направлены в суд.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что житель Тюмени написал заявление в полицию на ночной клуб, который находится на улице Широтной. Мужчина сообщил, что причиной обращения стала возможная «пропаганда в заведении нетрадиционных сексуальных отношений».