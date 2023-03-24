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Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

«Дружба кончилась»: после драки в клубе двое товарищей будут судиться

24 марта 2023, 03:36
Фото: 1MI

В тюменском ночном клубе мужчина жестоко избил 20-летнего друга

В отделение полиции поступил звонок из больницы, куда ночью из клуба был доставлен мужчина, получивший множественные травмы. Пострадавший пояснил, что повздорил с другом, который не захотел решать вопрос мирным путем. Теперь уже бывший друг потерпевшего может отправиться в тюрьму на срок до 3 лет.
Сюжет
Полиция

В пресс-службу УМВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что мужчина, на которого написали заявление, также рассказал, что в клубе друзья поругались, после чего завязалась драка.

Врачи в свою очередь уже передали свое заключение, где задокументировано, что пострадавшему нанесен вред здоровью средней тяжести. Уголовное дело уже заведено и скоро материалы будет направлены в суд.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что житель Тюмени написал заявление в полицию на ночной клуб, который находится на улице Широтной. Мужчина сообщил, что причиной обращения стала возможная «пропаганда в заведении нетрадиционных сексуальных отношений».

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