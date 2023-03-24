«Дружба кончилась»: после драки в клубе двое товарищей будут судиться

В тюменском ночном клубе мужчина жестоко избил 20-летнего друга

В отделение полиции поступил звонок из больницы, куда ночью из клуба был доставлен мужчина, получивший множественные травмы. Пострадавший пояснил, что повздорил с другом, который не захотел решать вопрос мирным путем. Теперь уже бывший друг потерпевшего может отправиться в тюрьму на срок до 3 лет.

Сюжет Полиция