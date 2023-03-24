Депутатам рассказали об итогах работы УМВД и УФНС за 2022 год

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Из информации, предоставленной Оксаной Величко, председателем комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям сумма задолженности по налогам и сборам, пеням и штрафам региона составила 45,4 млрд рублей. Однако в отчете также было указано, что пособия группе акцизных товаров, производимых на территории Российской Федерации за январь–декабрь составил ниже соответствующего показателя прошлого года на 30%, это обеспокоило Евгения Макаренко, заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.
Но Татьяна Чалилова, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области, объяснила, что это связано со снятием с учета крупного плательщика.
К отчету о работе УМВД по Тюменской области были вопросы у Владимира Ульянова, заместителя председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, он отметил негативную тенденцию к снижению раскрываемости преступлений.
Заместителя председателя комитета по социальной политике Глеба Трубина взволновала проблема с подростками и наркотиками.
«Мы видим, что на 30% возрос оборот наркотиков и также видим, что в это вовлечена молодежь. Вы большую работу делаете по профилактике и взаимодействию со школьниками, но с каждым годом эта пагубная вещь все растет и растет в статистике, — отметил депутат.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как прошло очередное заседание Тюменской областной Думы и какие еще вопросы возникли у депутатов после заслушивания годовых отчетов.