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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Депутатам рассказали об итогах работы УМВД и УФНС за 2022 год

24 марта 2023, 04:28
Фото: 1MI

Депутатам рассказали об итогах работы УМВД и УФНС за 2022 год

Вчера народным избранникам региона привели годовую статистику УМВД, а также рассказали о налоговом долге Тюменской области долге в 45,4 миллиарда рублей. Более шокирующим оказался отчет МВД, после которого выяснилось, что пока полицейским не удается быстро и эффективно раскрывать наркопреступления.
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Тюмень

Из информации, предоставленной Оксаной Величко, председателем комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям сумма задолженности по налогам и сборам, пеням и штрафам региона составила 45,4 млрд рублей. Однако в отчете также было указано, что пособия группе акцизных товаров, производимых на территории Российской Федерации за январь–декабрь составил ниже соответствующего показателя прошлого года на 30%, это обеспокоило Евгения Макаренко, заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.

Но Татьяна Чалилова, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области, объяснила, что это связано со снятием с учета крупного плательщика.

К отчету о работе УМВД по Тюменской области были вопросы у Владимира Ульянова, заместителя председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, он отметил негативную тенденцию к снижению раскрываемости преступлений.

Заместителя председателя комитета по социальной политике Глеба Трубина взволновала проблема с подростками и наркотиками.

«Мы видим, что на 30% возрос оборот наркотиков и также видим, что в это вовлечена молодежь. Вы большую работу делаете по профилактике и взаимодействию со школьниками, но с каждым годом эта пагубная вещь все растет и растет в статистике, — отметил депутат.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как прошло очередное заседание Тюменской областной Думы и какие еще вопросы возникли у депутатов после заслушивания годовых отчетов.

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