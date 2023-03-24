Депутатам рассказали об итогах работы УМВД и УФНС за 2022 год

Из информации, предоставленной Оксаной Величко, председателем комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям сумма задолженности по налогам и сборам, пеням и штрафам региона составила 45,4 млрд рублей. Однако в отчете также было указано, что пособия группе акцизных товаров, производимых на территории Российской Федерации за январь–декабрь составил ниже соответствующего показателя прошлого года на 30%, это обеспокоило Евгения Макаренко, заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.